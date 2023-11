Noiva de Arrascaeta chama atenção e posta fotos de despedida de solteira

A noiva do meia Arrascaeta, Camila Bastiani, postou, em seu Instagram, fotos da festa de despedida de solteira. O casamento está marcado para o dia 29 de dezembro, em Punta Del Este, no Uruguai. A festa, no entanto, aconteceu em um hotel em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Camila mostrou as fotos do evento que contou com suas amigas. A festa, aliás, tinha apenas um homem, o chef Emanuel Pinheiro, sócio de Arrascaeta em uma confeitaria.

“Camila é uma das pessoas mais maravilhosas que eu tive a sorte de conhecer na vida, e além de tudo é louca por doces como eu! Ganhei uma amiga, uma sócia, uma irmã de alma”, postou o chef.

O meia Arrascaeta, no entanto, não terá tempo para se divertir nos próximos dias. Afinal, ele está focado com o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem 50 pontos e está na sexta colocação do torneio nacional.

O Rubro-Negro, aliás, vem de duas derrotas consecutivas: para o Grêmio, por 3 a 2, e Santos, por 2 a 1, nessa quarta-feira (1).

