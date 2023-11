Boca Juniors x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Quinze anos depois, o Fluminense decide a final mais importante de sua história, na busca pelo título inédito da Copa Libertadores. O principal troféu do futebol sul-americano é uma verdadeira obsessão dentro do clube, sobretudo para a torcida que sonha em apagar de vez o vice para a LDU, do Equador, em 2008. Nesse sentido, o Tricolor entra em campo às 17h, neste sábado (4), para medir forças com o Boca Juniors, no Maracanã.

A decisão será em jogo único conforme o regulamento da Conmebol. Em caso de empate nos 90 minutos, haverá trinta minutos de prorrogação. Ao persistir a igualdade no placar, o título será decidido em disputa por pênaltis.

O campeão da Libertadores receberá o prêmio de 18 milhões de dólares, cerca de 90 milhões de reais. O vice, por sua vez, ficará com 7 milhões de dólares, valor em torno de R$35 milhões.

Onde assistir

O confronto que definirá o campeão da competição mais importante de clubes da América do sul terá a transmissão da TV Globo (aberta), ESPN (fechada), Star+ (streaming) e Conmebol TV (streaming).

Como chega o Boca Juniors

Após superar o Palmeiras nos pênaltis, nas semifinais, a equipe xeneize chega com alguns desfalques para a final no Maracanã. O lateral Marco Rojo, expulso diante do Alviverde, e o ponta Exequiel Zeballos, lesionados, estão fora da decisão.

Além disso, o técnico Jorge Almirón tem duas dúvidas para montar a escalação que iniciará a partida. Nesse sentido, o atacante Benedetto e o zagueiro Valentini são dúvidas por problemas musculares.

Por outro lado, o time argentino contará com sua estrela Edinson Cavani, para comandar o sistema ofensivo. Dessa forma, o uruguaio chega empolgado ao dizer que a decisão é o jogo de sua vida.

Como chega o Fluminense

Depois de virada épica diante do Internacional, em pleno Beira-Rio, a equipe carioca chega com moral na busca pelo título inédito. Fernando Diniz terá o elenco completo à disposição, inclusive com o retorno de Nino, recuperado de uma entorse no joelho esquerdo.

A principal dúvida que paira no ar é se o comandante tricolor colocará mais um nome no sistema ofensivo, como John Kennedy, ou se preencherá o meio de campo com Martinelli.

Além disso, a esperança de gols fica por conta do artilheiro da competição: Germán Cano. O argentino tem 12 gols e foi decisivo na semifinal contra o Colorado.

Boca Juniors x Fluminense

Final da Copa Libertadores

Data e horário: 04/11/2023, às 17h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Boca Juniors: Sergio Romero; Advincula, Figal, Saracchi e Frank Fabra (Roncaglia); Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Cristian Medina e Valentín Barco; Edinson Cavani e Merentiel.Técnico: Jorge Almirón

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino e Marcelo; André, Martinelli (John Kennedy) e Ganso; Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Dionísio Ruiz (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

