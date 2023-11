Vasco corre contra o tempo para contar com meia e atacante no clássico

O clássico contra o Botafogo pode ser decisivo para o Vasco. Se vencer, as chances de escapar do rebaixamento aumentam bastante. E dois jogadores podem voltar ao time para disputar a partida de segunda-feira, às 19h, em São Januário. Marlon Gomes e Rossi, porém, ainda estão entregues ao departamento médico. Com isso, a tendência é que sejam desfalques do time de Ramón Díaz.

A princípio, o meia seria reserva, mas disputa posição, caso o desejo da comissão técnica seja por uma formação mais cautelosa. Ou seja, o cria da base pode assumir a vaga de Erick Marcus na ponta esquerda. No cenário atual, a tenddência é que Payet ocupe o setor no clássico. Marlon, no entanto, vinha tendo boas atuações. A questão é que Praxedes e Paulinho parecem intocáveis atualmente.

No ataque, Rossi segue na fase final de recuperação de lesão na coxa direita. O Búfalo até voltou contra o Fortaleza, mas sentiiu dores novamente e, agora, só será utilizado quando estiver 100% fisicamente. Na sua posição, Gabriel Pec voltou a ser titular e, apesar do rendimento irregular, fez o sétimo gol no Brasileirão na vitória sobre o Cuiabá.

