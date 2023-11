Cano supera Fred e se isola como maior artilheiro do Fluminense em Libertadores

Principal nome da campanha vitoriosa, Germán Cano entrou de vez no hall dos ídolos do Fluminense ao ser artilheiro e campeão da Copa Libertadores. Mais do que isso, o argentino tem enfileirado recordes desde que assinou com o clube carioca na temporada passada. Com os 13 gols marcados nesta edição, o atacante ultrapassou o ídolo Fred e se tornou o jogador com mais gols pelo clube na história do torneio continental.

Além disso, Cano levou apenas 16 jogos para estufar a rede em dezesseis oportunidades (um por jogo), enquanto Fred estufou a rede quinze vezes, em 29 partidas, no total. Na decisão, em pleno Maracanã, o atleta mostrou mais uma vez porque é um dos melhores do futebol brasileiro em sua posição. Ao receber o cruzamento rasteiro de Keno, se movimentou bem para tirar Advíncula da jogada e ficar livre para abrir o placar.

Dessa forma, dos últimos dez gols do Fluminense nesta edição da Libertadores, sete foram do argentino, enquanto os outros três foram do jovem John Kennedy. Curiosamente, ambos foram responsáveis por marcar na virada épica sobre o Internacional, no Beira-Rio, pela semifinal, e na decisão diante da equipe xeneize. Até o momento, o atleta fez o L, sua comemoração característica, em 37 oportunidades em 2023, com 81 desde que vestiu a camisa verde, branca e grená pela, primeira vez.

Lista dos maiores artilheiros do Fluminense em Libertadores

Cano: 16 gols (16 jogos)

Fred: 15 gols (29 jogos)

Thiago Neves: 7 gols (28 jogos)

Washington: 6 gols (12 jogos)

Rafael Moura: 5 gols (15 gols)

Maior artilheiro de uma edição no século XXI

Com os impressionantes 13 gols neste edição da Libertadores, Cano também carimbou outro recorde. No momento, é o maior artilheiro de uma edição do torneio continental no século XXI. Afinal, nenhum atleta fez mais gols que o argentino de 2001 em diante.

Os dois que mais se aproximaram foram Pedro, que marcou 12 com a camisa do Flamengo, em 2022, e Gabigol, que marcou 11, no ano anterior, também com a camisa do rival rubro-negro. O último que estufou a rede mais vezes que o camisa 9 tricolor em uma edição foi Luizão, que fez 15 pelo Corinthians, na edição de 2000.

O equatoriano Albert Spencer também estufou a rede 13 vezes em 1960, com a camisa do Peñarol. Dezesseis anos depois, em 1976, Palhinha teve o mesmo feito pelo Cruzeiro. Por outro lado, Daniel Onega, do River Plate, segue como o jogador com mais gols em uma edição da Copa Libertadores, com 17, pelo River Plate, em 1966.

Lista dos artilheiros da Libertadores no século XXI

2023 – Germán Cano (13 gols)

2022 – Pedro (12 gols)

2021 – Gabriel Barbosa (11 gols)

2020 – Fidel Martínez (8 gols)

2019 – Gabriel Barbosa (9 gols)

2018 – Borja e Morelo (9 gols)

2017 – José Sand (9 gols)

2016 – Calleri (9 gols)

2015 – Gustavo Bou (8 gols)

2014 – Julio dos Santos e Nicolás Oliveira (5 gols)

2013 – Jô (7 gols)

2012 – Alustiza e Neymar (8 gols)

2011 – Nanni e Wallyson (7 gols)

2010 – Thiago Ribeiro (8 gols)

2009 – Boselli (8 gols)

2008 – Marcelo Moreno e Cabañas (8 gols)

2007 – Cabañas (10 gols)

2006 – Delgado, Aloísio, Montenegro, Farías, Borja, Fernandão, Quinteros, Calderón, Marcinho, Pavone, Nilmar, Urrutia, Ereros e Washington (5 gols)

2005 – Salcedo (5 gols)

2004 – Luis Fabiano (8 gols)

2003 – Delgado e Ricardo Oliveira (9 gols)

2002 – Rodrigo Mendes (10 gols)

2001 – Lopes (9 gols)

