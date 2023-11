Nino revela reunião para deixar o Fluminense, mas destaca: ‘Nada certo ainda’

Capitão na conquista inédita da Libertadores pelo Fluminense, Nino comentou, de forma concreta, pela primeira vez sobre a proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra. O defensor admitiu que antes da decisão preferiu focar apenas em sua recuperação física. No entanto, na manhã desta segunda-feira (6), conversou com seu staff para analisar a possível negociação.

“Eu fiquei sabendo também na véspera do interesse. O meu empresário já sabia que meu foco estava na recuperação, em poder jogar esse jogo 100%. Consegui, graças a Deus. Me reuni com eles agora pela manhã, eles me passaram todas as situações possíveis, não tem nada certo ainda, o que tem certo é o que eu sempre falei, que eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, sou muito feliz aqui, e, se um dia eu sair, eu quero sair de uma maneira que seja bom para mim e para o Fluminense”, disse o zagueiro em entrevista ao Globo Esporte.

Proposta do futebol inglês

O Nottingham Forest pretende pagar a multa rescisória do defensor, que ergueu a taça da Copa Libertado no Maracanã. Nesse sentido, o clube inglês pretende fazer um investimento de 7 milhões de euros (cerca de R$ 36,7 milhões). Caso a venda seja concretizada, o Tricolor terá direito a 60% do valor (cerca de R$ 22 milhões), enquanto o Criciúma, ex-clube do jogador, ficará com 40% (R$ 14,68 milhões).

“Fiquei sabendo hoje de manhã. Não é algo que eu gostaria de falar no momento porque nada além da final de amanhã me interessa”, ressaltou na coletiva que antecedeu a decisão.

Desejo de atuar na Europa

O contrato de Nino com o Fluminense se encerra em dezembro de 2024, porém não deve ser renovado. É desejo do atleta atuar no futebol europeu, entretanto preferiu permanecer no clube carioca para a disputa da Copa Libertadores, a pedido de Fernando Diniz. A partir de julho de 2024, o defensor já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, por isso a negociação pode ser vantajosa para ambas as partes.

Nos últimos meses, o atleta chegou a ter propostas do do Almería, da Espanha, e do Besiktas, da Turquia, porém preferiu aguardar um mercado ainda mais forte e surgiu a negociação para um clube da Inglaterra. Em 2021, aliás, o Tricolor recusou uma proposta do mundo árabe pelo jogador no valor de 6 milhões de euros. No ano seguinte, Nino chegou a aceitar uma proposta do Tigres de 5 milhões de euros, mas o clube carioca não chegou a um acordo com o Criciúma.