Policial argentino comete suicídio após vice do Boca Juniors na Libertadores

Um jovem policial de 23 anos, torcedor do Boca Juniors, se suicidou com sua arma de serviço, após a derrota do time argentino para o Fluminense, na grande final da Libertadores. As equipes se enfrentaram no último sábado (04), no Maracanã, que consagrou o Tricolor das Laranjeiras como o grande campeão continental.

O policial, identificado como Marcelo Morales, se matou em seu próprio quarto após a partida. Aliás, a mãe do jovem deu declarações para a TV Argentina após o ocorrido e disse que o filho não suportou a derrota do Boca Juniors.

“Ele disse que não podia aceitar a derrota. Há umas semanas, tinha dito ao pai: ‘Se o Boca não ganhar no dia 4 de novembro, me mate’. Mas o pai pensou que ele estava a brincando e não o levou a sério”, contou a mãe, que prosseguiu.

“O Boca é um caixote do lixo, mataram-no e nem um único jogador me deu os pêsames. Ele era um grande adepto do Boca. Se perdessem, ele ficavam mal, deprimido e triste. Algum tempo depois de eu ter saído de casa, a minha irmã telefonou-me para me dizer que ele se tinha suicidado”, completou.

De acordo com a imprensa argentina, a família encontrou Marcelo Morales morto no primeiro andar de sua casa. Por fim, o Boca Juniors e nenhuma autoridade se manifestaram sobre o assunto em suas redes sociais.

