Presidente do Fluminense admite que André e Nino devem sair do Fluminense após o Mundial

Depois do título inédito da Copa Libertadores, a direção do Fluminense sabe que seus jogadores despertam o interesse de outros clubes. Nesse sentido, o presidente do clube, Mário Bittencourt, participou do programa Boleiragem, do SporTV, e admitiu que o zagueiro Nino e o volante André devem deixar a equipe carioca depois do Mundial, em dezembro.

Além disso, o dirigente revelou que teceu um acordo verbal com ambos para que permanecessem no clube em 2023 para a disputa da competição continental. No fim, tudo deu certo com o título, e os dois jogadores se destacaram ao longo da campanha. O defensor foi um dos pilares do sistema defensivo tricolor e fez uma final impecável. O volante, por sua vez, atrai os olhares do futebol inglês e pode ser a maior venda da história do clube, segundo Mário Bittencourt.

“Estamos aguardando. Hoje, não há proposta concreta nenhuma para o André. Mas temos certeza que depois do mundial – ele vai jogar o mundial – vai chegar uma proposta estratosférica. Pode ser a maior venda da história do clube”, explicou o presidente do Fluminese.

Desejo de atuar na Europa

O contrato de Nino com o Fluminense se encerra em dezembro de 2024, porém não deve ser renovado. É desejo do atleta atuar no futebol europeu, entretanto preferiu permanecer no clube carioca para a disputa da Copa Libertadores. A partir de julho de 2024, o defensor já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, por isso a negociação com o Nottingham Forest, da Inglaterra, pode ser vantajosa para ambas as partes.

O clube inglês pretende pagar a multa rescisória do defensor, que ergueu a taça da Copa Libertado no Maracanã. Nesse sentido, o clube inglês pretende fazer um investimento de 7 milhões de euros (cerca de R$ 36,7 milhões). Caso a venda seja concretizada, o Tricolor terá direito a 60% do valor (cerca de R$ 22 milhões), enquanto o Criciúma, ex-clube do jogador, ficará com 40% (R$ 14,68 milhões).

Nos últimos meses, o atleta chegou a ter propostas do do Almería, da Espanha, e do Besiktas, da Turquia, porém preferiu aguardar um mercado ainda mais forte e surgiu a negociação para um clube da Inglaterra. Em 2021, aliás, o Tricolor recusou uma proposta do mundo árabe pelo jogador no valor de 6 milhões de euros. No ano seguinte, Nino chegou a aceitar uma proposta do Tigres de 5 milhões de euros, mas o clube carioca não chegou a um acordo com o Criciúma

“Eu disse ao Nino: “se você decidir ficar no Brasil, eu faço todo esforço, aumento seu contrato, para você ficar 8, 9, 10 anos conosco’. Ele disse que quer muito jogar na Europa, é um sonho dele e da família. Possivelmente, podemos perder os dois, mas estamos trabalhando para repor – completou o presidente do Fluminense.