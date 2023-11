Campeão e artilheiro da Libertadores, Germán Cano entrou de vez para o hall dos ídolos do Fluminense. Autor de 13 gols na competição, o argentino deixou sua marca também na final contra o Boca Juniors no Maracanã, ainda no primeiro tempo. Neste sentido, na manhã desta terça-feira (7), o jogador postou uma foto deitado na cama ao lado da emblemática taça e com a medalha no peito.

Desde o ano passado, Cano tem quebrado recordes com a camisa Fluminense. Com 81 gols, se isolou como o segundo maior artilheiro do clube e se tornou o maior goleador do clube no novo Maracanã. No ano passado, com 44 gols, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro (26 gols) e da Copa do Brasil (5 gols) e se tornou o maior goleador de toda a história do Tricolor em uma mesma temporada se considerados apenas jogos oficiais.

Recordes e números que impressionam

O atacante ultrapassou o ídolo Fred e se tornou o jogador com mais gols pelo clube na história do torneio continental. Ele levou apenas 16 jogos para estufar a rede em dezesseis oportunidades (um por jogo), enquanto Fred estufou a rede quinze vezes, em 29 partidas, no total. Com os impressionantes 13 gols nesta edição da Libertadores, Cano também carimbou outro recorde. No momento, é o maior artilheiro de uma edição do torneio continental no século XXI. Afinal, nenhum atleta fez mais gols que o argentino de 2001 em diante.

Além disso, os dois que mais se aproximaram foram Pedro, que marcou 12 com a camisa do Flamengo, em 2022, e Gabigol, que marcou 11, no ano anterior, também com a camisa do rival rubro-negro. O último que estufou a rede mais vezes que o camisa 9 tricolor em uma edição foi Luizão, que fez 15 pelo Corinthians, na edição de 2000.

Dessa forma, equatoriano Albert Spencer também estufou a rede 13 vezes em 1960, com a camisa do Peñarol. Dezesseis anos depois, em 1976, Palhinha teve o mesmo feito pelo Cruzeiro. Por outro lado, Daniel Onega, do River Plate, segue como o jogador com mais gols em uma edição da Copa Libertadores, com 17, pelo River Plate, em 1966.

Confira as marcas alcançadas por Cano no Flu



1 – Maior artilheiro da história do Fluminense em uma edição do Brasileirão (2022)

2 – Maior artilheiro da história do Fluminense em uma mesma temporada em jogos oficiais (2022)

3 – Maior artilheiro do Fluminense em uma temporada desde 1970 (2022)

4 – Maior artilheiro estrangeiro do Fluminense em uma única temporada (2022)

5 – Estrangeiro com mais gols em uma edição do Brasileiro por pontos corridos (2022)

6 – Primeiro estrangeiro artilheiro do Brasileirão desde 1972 (2022)

7 – Maior artilheiro em uma temporada no Brasil desde 2008 (2022)

8 – Artilheiro do Campeonato Brasileiro 2022

9 – Artilheiro da Copa do Brasil 2022

10 – Artilheiro do Brasil em 2022

11 – Artilheiro do Carioca 2023

12 – Artilheiro da Conmebol Libertadores 2023

13 – Segundo maior artilheiro do Fluminense no século

14 – Quarto maior artilheiro estrangeiro da história do Fluminense

15 – Maior artilheiro do Fluminense no novo Maracanã

16 – Maior artilheiro do Fluminense em jogos da Conmebol Libertadores

Prêmios individuais



– Bola de Prata de melhor atacante do Brasileirão 2022

– Prêmio Brasileirão de melhor atacante (2022)

– Craque da Galera do Brasileirão 2022

– Melhor atacante do Carioca 2023

– Craque do Carioca 2023

