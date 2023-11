Conheça os três jogadores do Palmeiras na Seleção Olímpica

O Palmeiras é um dos grandes destaques na convocação do técnico Ramon Menezes para Seleção Pré-Olímpica: o atacante Luis Guilherme, o lateral Vanderlan e o zagueiro Michel. A lista saiu nesta terça-feira (7). Os treinamentos ocorrerão entre 13 e 21 de novembro, na data-Fifa, embora não tenham amistosos agendados.

Entre os atletas convocados por Ramon Menezes, Luis Guilherme e Vanderlan já trabalham com o elenco profissional. Já Michel ainda defende a equipe Sub-20.

Conheça Luis Guilherme

É um dos destaques da base do Palmeiras e a esperança para o futuro do clube. Ele chegou ao Verdão em 2017 e foi campeão em todas as categorias de base. Atua centralizado ou pelas pontas e tem técnica apurada com a perna esquerda.

Conheça Vanderlan

É versátil. Afinal, atua como lateral esquerdo, no entanto, também pode servir como zagueiro. Seu destaque, todavia, ocorreu nas categorias de base jogando como ala, sendo, aliás, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

Conheça Michel

O defensor Michel ainda não está entre os profissionais do Palmeiras e serve a equipe Sub-20. No entanto, ele tem bastante destaque na base e já conquistou títulos importantes, como a Campeonato BNrasileiro Sub-20 (2022), Copa São paulo de Futebol Júnior (2022), Copa do Brasil Sub-20 (2022), Paulista Sub-20 (2020 e 2021), além de Copa do Brasil Sub-17 (2019) e Supercopa Sub-17 (2019).

