Pouco utilizados no Vasco, Miranda e Figueiredo retornam valorizados após ouro no Pan

O ouro do Brasil no Pan-Americano contou com as participações de dois vascaínos. Miranda e Figueiredo estiveram em campo na vitória nos pênaltis contra o Chile, que garantiu o pentacampeonato para a Canarinho. A dupla, que não vinha tendo muito espaço com Ramón Díaz no clube, retorna com moral e valorizada. Contudo, caso o zagueiro/lateral e o atacante sigam sem chances no Cruz-Maltino, podem ser negociados ao fim da temporada.

Miranda foi um dos grandes destaques com a Amarelinha em Santiago. O zagueiro, que atuou como lateral-direito no torneio, começou a competição entre os reservas, no entanto, já na segunda rodada ganhou chance com Ramon Menezes e integrou a equipe até o fim do torneio. Além de fazer o seu papel com eficiência na defesa, ainda marcou gol na vitória por 1 a 0 diante dos Estados Unidos.

Enquanto isso, anteriormente ao início do Pan, ele pouco atuou com a camisa cruz-maltina. Mas, se não vinha tendo espaço com Ramón, a versatilidade em atuar na lateral direita, que neste ano tem sido uma das posições mais delicadas da equipe carioca, pode ajudá-lo a ganhar mais espaço.

Já Figueiredo não conseguiu conquistar a vaga no time titular, mas jogou em quatro das cinco partidas do Brasil. Com bom desempenho, o vascaíno passou por um momento difícil no torneio, justamente no último jogo. Afinal, ele desperdiçou a sua cobrança de pênalti, mas contou com o erro do Chile, garantindo o ouro brasileiro.

No mesmo cenário de Miranda, ele não vinha tendo grande espaço com Ramón Díaz. Chegou a ser utilizado nos primeiros jogos com o treinador, mas depois perdeu espaço no elenco e atuou em apenas uma das últimas cinco partidas em que esteve à disposição.

Nova chance ou venda?

A expectativa é a de que o treinador vascaíno olhe com um pouco mais de atenção para esses jogadores, já que se destacaram na conquista do Pan-Americano. Mas, por outro lado, se não conseguirem novas oportunidades, também podem ser deixar o clube no fim do ano, já que um dos pensamentos de arrecadação financeira da 777 (visando quitar a dívida) é nas negociações de jogadores jovens com mercado no exterior. E Miranda e Figueiredo têm, respectivamente, com 23 e 22 anos.

