Contra o Palmeiras, Ayrton Lucas chega a 100 jogos no Flamengo

A noite desta quarta-feira (8) promete ser especial para o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo. Afinal, o jogador irá completar a marca de 100 jogos com a camisa do Rubro-Negro, justamente no duelo direto contra o Palmeiras, no Maracanã, pelo Brasileirão. Assim, o número importante para o jogador de 25 anos chega após quase duas temporadas inteiras dele pelo clube.

Contratado junto ao Spartak de Moscou, da Rússia, no ano passado, Ayrton Lucas não demorou para se firmar na titularidade da lateral esquerda rubro-negra. O camisa 6, neste período, marcou nove gols, deu 12 assistências e ainda conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América, ambos em 2022.

Aliás, o Maracanã tem um significado importante para o canhoto nesta passagem pelo Rubro-Negro. Foi lá em que Ayrton mais atuou com a camisa do Fla (o jogo desta quarta será seu 51º no estádio, pelo clube) e onde ele marcou oito de seus nove gols. Ademais, o Flamengo está invicto no Brasileirão em jogos em que Ayrton marcou: cinco vitórias e um empate.

Após atuação destacada na vitória sobre o Fortaleza, quando deu o passe para o gol de Luiz Araújo, Ayrton espera repetir a dose nesta quarta. No ataque, Pedro deverá ser o homem de referência e é justamente ele o que recebeu mais assistências do lateral. Foram cinco das 12 do ‘Beijinho’ pelo Flamengo.

