Arsenal x Sevilla: escalações e onde assistir

Arsenal e Sevilla se enfrentam, nesta quarta-feira (8), no Emirates Stadium, em Londres, pela 4ª rodada do Grupo B da Champions. Enquanto os donos da casa querem a vitória para encaminhar a classificação para as oitavas de final, o clube espanhol continua em busca do primeiro triunfo nesta edição do torneio. A partida terá transmissão ao vivo no streaming da HBO Max.

Como chega o Arsenal?

Os Gunners conseguiram manter os bons níveis de atuação da última temporada e estão na briga por todos os títulos em disputa. No entanto, o Arsenal vem de uma derrota por 1 a 0 para o Newcastle, na Premier League, que encerrou a invencibilidade do time comandado pelo técnico Mikel Arteta.

Dessa maneira, o clube londrino vira a chave e vai em busca de uma vitória em casa para encaminhar a classificação para o mata-mata da Champions. Porém, o Arsenal segue com alguns desfalques. Thomas Partey, Emile Smith Rowe e Jurrien Timber, lesionados, estão fora do jogo desta quarta-feira.

Como chega o Sevilla?

Atual campeão da Liga Europa, o clube espanhol ainda busca a primeira vitória nesta edição da Champions, após dois empates consecutivos diante do Lens, da França, e do PSV, da Holanda, além da derrota para o próprio Arsenal, na Espanha, no último compromisso das equipes no torneio. Dessa maneira, o Sevilla aparece na terceira posição, com apenas dois pontos.

Ao mesmo tempo, Marcão e Alfonso Pastor, lesionados, são os desfalques confirmados para o técnico Diego Alonso. Além disso, os experientes Sergio Ramos e Fernando, aparecem como dúvida para a partida em Londres.

Arsenal x Sevilla

4ª rodada do Grupo B da Champions

Data e horário: quarta-feira, 08/11/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Jorginho, Vieira, Declan Rice; Saka, Nketiah e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Sevilla: Nyland; Jesus Navas, Gudelj, Bade, Acuna; Soumare, Ivan Rakitic, Sow; Lukebakio, En-Nesyri e Ocampos. Técnico: Diego Alonso.

Onde assistir: HBO Max

