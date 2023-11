Após críticas, Júlio Baptista é demitido por Ronaldo Fenômeno no Valladolid

Ronaldo Fenômeno, gestor da SAF do Cruzeiro e do Valladolid, demitiu o ex-jogador e atual treinador Júlio Baptista. O ex-atleta trabalhava como técnico do Valladolid Promessas.

Pesou contra Júlio Baptista críticas feitas à gestão do clube e alguns resultados negativos da equipe. Para a imprensa da Espanha, o ex-atleta disse que, pouco antes da última partida, não tinha a escalação definida, afinal, precisava obedecer às ordens do clube sobre quais jogadores deveriam atuar.

Além disso, a atual temporada não começou boa para o time de Júlio. Afinal, ele conseguiu 10 de 30 pontos disputados. Agora, o ex-jogador Álvaro Rubio assume o comando técnico do Valladolid Promessas.

Baptista estava em sua quinta temporada no clube. Ele começou no Juvenil B e depois promovido ao Juvenil A. Na sequência, foi chamado para o Valladolid Promessas.

Júlio Baptista largou o futebol após passagens por São Paulo, Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Roma, Málaga e Cruzeiro. Ele finalizou a carreira no Orlando City, dos Estados Unidos.

