Vinícius Júnior e Rodrygo brilham, e Real Madrid avança às oitavas da Champions

Com uma bela atuação no segundo tempo, o Real Madrid se impôs no Santiago Bernabéu e bateu o Braga por 3 a 0 pela Champions League. Nesse sentido, a equipe merengue garantiu a classificação antecipada para as oitavas de finais da competição. Por outro lado, o time português se complicou na tabela. Brahim Díaz, Vinícius Júnior e Rodrygo marcaram os gols do triunfo, e os dois brasileiros se destacaram com tabelas e lances plásticos que levaram a torcida à loucura. No início do confronto, Lunin defendeu um pênalti cobrado por Djaló e garantiu que a meta do Real não fosse vazada.

Depois da vitória, o Real Madrid alcançou a marca de 12 pontos no Grupo C da competição continental, com 100% de aproveitamento. O Braga, por sua vez, estacionou nos 3 pontos e vê a vaga para o mata-mata ficar ainda mais distante.

Paredão no Bernabéu

Sem seu principal jogador na temporada, o Real Madrid não iniciou bem a partida e, por pouco, quase tomou um balde de água fria. Depois de uma bela jogada pela esquerda, Borja tabelou com Bruma e invadiu a área. Lucas Vázquez impediu que o adversário concluísse a jogada e fez a penalidade máxima. Djaló foi para a cobrança, mas parou em Lunin, que foi seguro para a bola e fez a defesa.

Merengues em ação

A partir do pênalti, o Real Madrid passou a tomar conta das ações e logo conseguiu abrir o placar. Aos 26, Mendy encontrou Rodrygo com liberdade para chegar à linha de fundo. O brasileiro colocou na frente, levantou a cabeça e rolou para Brahim Díaz finalizar, de canhota, e abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro voltou a aparecer e bateu cruzado para levar perigo à meta do Braga.

Vini estufa a rede

Na volta do intervalo, os merengues fizeram o dever de casa para carimbar o passaporte para as oitavas da Champions. Aos 12, a equipe comandada por Carlo Ancelotti fez boa troca de passes, quando Valverde acionou Vázquez. Com liberdade, Vinícius Júnior recebeu, tirou a marcação e chutou rasteiro para ampliar o marcador.

Golaço do Rayo

Com tranquilidade, o Real passou a ter espaço para esbanjar talento e sacramentou a classificação com um contra-ataque fatal. Rodrygo arrancou em velocidade e tabelou com Vinícius Júnior. Ao receber na frente, o atacante tirou do goleiro e, com categoria, mandou por cima para marcar o terceiro.

De pé em pé

Depois de ampliar a vantagem, os donos da casa passaram a enfileirar chances. Na primeira delas, Rodrygo recebeu na esquerda e chutou de canhota, entretanto a bola bateu na rede pelo lado de fora. Em outra boa chegada, o sistema ofensivo tocou de pé em pé, mas o lance plástico não terminou no fundo da rede. Valverde não finalizou com direção e desperdiçou a chance. No fim, porém, Lunin foi obrigado a fazer uma grande defesa depois de uma cabeçada de Abel Ruiz.

E agora?

Na próxima rodada da Champions League, o Real Madrid recebe o Napoli, dia 29, às 17h (de Brasília), novamente no Santiago Bernabéu. Além disso, o Braga volta a atuar em casa e recebe o Union Berlim, na mesma data e horário, no Estádio Municipal, em Portugal.

