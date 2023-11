Ajax x Brighton: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na Liga Europa e nesta quinta-feira (9) Ajax e Brighton se enfrentam pela quarta rodada do Grupo B da segunda maior competição de clubes da Europa. A bola rola às 14h45, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Ajax?

Em péssimo início de temporada, o Ajax parece ter reencontrado o bom futebol desde a chegada do técnico John van’t Schip, que venceu as duas partidas que disputou até o momento no clube holandês. Assim, o treinador vai para sua primeira partida em competições internacionais na equipe e vai tentar a primeira vitória na Liga Europa.

Até o momento, o Ajax empatou as duas primeiras rodadas e vem de uma derrota fora de casa para o próprio Brighton, por 2 a 0. No entanto, a possibilidade de jogar diante de seus torcedores em Amsterdã é motivo para ter confiança em tirar a equipe da lanterna do Grupo B.

Além disso, uma vitória sobre o Brighton, em conjunto com tropeço do AEK Atenas diante de Olympique, pode colocar o clube holandês na vice-liderança.

Ao mesmo tempo, o técnico John van’t Schip não terá desfalques para o jogo desta quinta-feira e poderá entrar em campo com força máxima.

Como chega o Brighton?

O clube inglês conquistou a primeira vitória na Liga Europa na rodada passada, justamente contra o Ajax. No entanto, o momento das equipes mudou e o Brighton precisa superar o embalado clube holandês para seguir firma na briga pela classificação.

Dessa maneira, o Brighton aparece na terceira posição do Grupo B, com os mesmos quatro pontos do vice-líder AEK Atenas. O Olympique, por sua vez, está no topo da tabela, com cinco.

No entanto, o Brighton não terá desfalques nesta quinta-feira e o técnico Roberto de Zerbi pode mandar a campo o que tem de melhor.

Ajax x Brighton

4ª rodada do Grupo B da Liga Europa

Data e horário: 09/11/2023, às 14h45 (de Brasília)

Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL)

Ajax: Diant Ramaj; Josip Šutalo, Anton Gaaei, Jorrel Hato, ArJany Martha; Branco van den Boomen, Kenneth Taylor, Kristian Hlynsson, Steven Berghuis; Steven Bergwijn e Brian Brobbey. Técnico: John Van’t Schip.

Brighton: Bart Verbruggen; Joel Veltman, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke; Pascal Gross, James Milner, Adam Lallana, Billy Gilmour; Kaoru Mitoma, Evan Ferguson e Simon Adingra. Técnico: Roberto de Zerbi.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook