Pai de Luis Díaz, do Liverpool, é resgatado após sequestro

Luis Manuel Díaz, pai do atacante Luis Díaz, do Liverpool, foi resgatado nesta quinta-feira (9), após ter sido sequestrado na Colômbia no último dia 28 de outubro. De acordo com informações da imprensa local, ele foi liberto em Valledupar, depois de negociações entre as autoridades colombianas e o Exército de Libertação Nacional (ELN), que estava por trás do sequestro.

O resgate demorou mais do que o esperado, pois na semana passada, o ELN havia prometido liberar Luis Manuel. No entanto, a condição era de que o exército colombiano deveria se retirar de uma área que haviam assegurado.

Luis Díaz chegou a ir para a Colômbia após o ocorrido e voltou para a Inglaterra na semana passada, mesmo com seu pai ainda sequestrado.

No último domingo (5), o atacante marcou o gol do Liverpool no empate em 1 a 1 contra o Luton Town, na Premier League. Durante a comemoração, Luis Díaz exibiu uma camisa com a mensagem “liberdade para papai”. Após a partida, o jogador também reforçou o pedido nas redes sociais.

