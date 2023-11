Toulouse acaba com invencibilidade do Liverpool na Liga Europa

Uma grande noite para o torcedor do Toulouse. Nesta quinta-feira (9), o clube francês venceu o Liverpool por 3 a 2, pela quarta rodada do Grupo E da Liga Europa e encerrou a invencibilidade do time comandado pelo técnico Jurgen Klopp. Além de uma grande atuação, a equipe segue viva na briga pela classificação para a fase mata-mata do segundo principal torneio de clubes do futebol europeu. Os atacantes Dönnum, Dallinga e Magri anotaram os gols da vitória francesa, enquanto o meia Cásseres, contra, e Diogo Jota balançaram a rede para os Reds.

Dessa forma, o resultado foi histórico para o Toulouse. Foi a primeira vez que o clube venceu um time inglês em competições europeias.

Além disso, o Toulouse recuperou-se da derrota por 5 a 1 para o próprio Liverpool, na rodada passada, e chegou aos sete pontos na vice-liderança do Grupo E. Ao mesmo tempo, os franceses comemoraram a derrota do Union Saint-Gilloise para o lanterna LASK, também nesta quinta-feira, que deixou o clube belga na terceira posição, com quatro pontos.

Por outro lado, o Liverpool teve uma atuação ruim nesta quinta-feira e desperdiçou a oportunidade de garantir a classificação antecipada para o mata-mata da Liga Europa. Além disso, o resultado decretou o fim da campanha com 100% de aproveitamento no torneio. Mesmo assim, os Reds lideram o Grupo E com nove pontos.

Toulouse x Liverpool

Com uma equipe alternativa, o Liverpool teve dificuldades de apresentar um bom futebol no Estádio Municipal de Toulouse. Apesar de ter mais posse de bola, o Liverpool foi surpreendido pelos donos da casa, que abriram o placar aos 35 minutos com Dönnum. A vantagem incendiou os torcedores que criaram uma boa atmosfera para o Toulouse.

O Liverpool voltou do intervalo com alterações na equipe e jogadores como Salah e Alexander-Arnold foram buscar a virada. No entanto, foi o Toulouse quem criou as principais jogadas de perigo e dominou a partida. Embalado pelo torcedor, os donos da casa pressionaram os Reds e chegaram ao segundo gol logo aos 12 minutos, com o atacante Dallinga.

O Liverpool ameaçou reagir quando Cásseres mandou para a própria rede e diminuiu a vantagem. Mas, apenas dois minutos depois, um contra-ataque fatal do Toulouse terminou em gol de Magri, que saiu do banco para recolocar o time em vantagem. Por fim, o Liverpool conseguiu diminuir com Diogo Jota nos minutos finais e o placar de 3 a 2 prevaleceu até o apito final. Os Reds ainda tiveram um gol anulado no último lance da partida, para dar ainda mais emoção ao triunfo francês.

