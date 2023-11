Hernán Crespo acerta com nova equipe no Oriente Médio

áO técnico Hernán Crespo entrou em acordo e vai retomar o seu trabalho na beirada dos gramados para a temporada 2024. O clube escolhido pelo treinador argentino é o Al-Ain, time que disputa a Liga dos Emirados Árabes Unidos. O clube emiradense confirmou a existência de um pré-acordo entre as partes. Agora, basta que o argentino viaje para o país e finalize os trâmites burocráticos.

O projeto é cercado de muito dinheiro e o argentino terá a possibilidade de desenvolver mais um trabalho no mundo árabe.

Antes de fechar com o Al-Ain, Hernán Crespo aceitou trabalhar no Al-Duhail. Todavia, apesar do bom trabalho, a representação qatari o demtiu após o início ruim na fase de grupos da atual Liga dos Campeões da Ásia.

Por causa de sua liberdade no mercado e objetivos da carreira, o futebol do Oriente Médio permaneceu como prioridade.

Argentina

Antes do Al-Ain, o futebol argentino procurou Crespo onde o mesmp recebeu consultas no país natal para trabalhar. Sem ‘tesão’ de ficar na América do Sul, principalmente em seu país, o comandante recusou de forma arrebatadora.

Brasil

Apesar do ucesso no comando do São Paulo, nenhum clube brasileiro formulou proposta por Hernán Crespo. Isso não impediu de ver a torcida do Tricolor lamentar, pois ele é muito querido devido a sua passagem marcante no clube.

Antes de o São Paulo faturar a Copa do Brasil neste ano, Hernán Crespo foi responsável por dirigir o time na conquista do Paulistão 2021. Como se fosse uma ‘Copa do Mundo’, a equipe do Morumbi levou o torneio com muito entusiasmo ao longo da campanha e bateu o Palmeiras na final.

Sem manter o padrão na sequência da temporada, Hernán Crespo caiu na reta final do Brasileirão, dando lugar a Rogério Ceni.

