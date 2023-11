Seleção Brasileira tem corte por lesão às vésperas do Mundial Sub-17

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira o corte do meio-campista Luiz Gustavo da lista para a Copa do Mundo Sub-17. O jogador do Corinthians sofreu uma lesão no reto femoral e não estará disponível para a Seleção Brasileira no torneio da Fifa.

Para seu lugar, o técnico Phelipe Leal convocou Guilherme Batista, do São Paulo. O atleta chegará em breve à Indonésia, onde acontece o torneio de seleções. A Seleção Brasileira está em busca do pentacampeonato da categoria. Na última edição, realizada em 2019, o Brasil foi campeão.

O Mundial Sub-17 começa nesta sexta-feira, e a Seleção Brasileira estreia no próximo sábado. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Irã, Nova Caledônia e Inglaterra. O primeiro duelo do time de Phelipe Leal será diante dos iranianos.

VEJA OS CONVOCADOS

Goleiros: Matheus Corrêa (Corinthians), Pedro Cobra (Palmeiras) e Phillipe Gabriel (Vasco);

Zagueiros: Da Mata (Grêmio), João Souza (Flamengo) e Vitor Reis (Palmeiras);

Laterais: Esquerdinha (Fluminense), Pedro Lima (Sport), Souza (Santos) e Vitor Gabriel (Atlético-MG);

Meio-campistas: Camilo (Grêmio), Dudu (Athletico), Matheus Ferreira (Vasco), Lorran (Flamengo) e Guilherme Batista (São Paulo);

Atacantes: Estevão (Palmeiras), Kauã Elias (Fluminense), Luighi (Palmeiras), Rayan (Vasco) e Riquelme (Palmeiras).

