Bayern de Munique x Heidenheim: escalações e onde assistir

Soberano no futebol alemão e campeão todo ano desde 2011-12, o Bayern de Munique volta a campo pelo Campeonato Alemão. Assim, neste sábado (11), às 11h30, enfrenta o Heidenheim, na Allianz Arena, na Baviera, pela 11ª rodada desta edição da Bundesliga.

Como chega o Bayern?

Vice-líder com 26 pontos, dois atrás do ponteiro Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique vai, então, a campo com mudanças. Afinal, o técnico Thomas Tuchel não terá Kimmich, suspenso, e Muisiala, lesionado. Laimer e Muller serão, então, os respectivos substitutos. Artilheiro e craque incontestável da equipe, Kane está garantido entre os 11 titulares.

O Bayern deve ir a campo com a seguinte formação. A saber: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim e Davies; Goretzka e Laimer; Müller, Sané, Coman e Kane.

Como chega o Heidenheim?

Azarão, o Heidenheim conseguiu, enfim, superar uma série negativa para se afastar da zona de rebaixamento no Alemão. A equipe do técnico Frank Schmidt bateu o Stuttgart e se encheu de moral. O adversário luta, no momento, por vaga na Champions. Contra os bávaros, o franco atirador não terá Keller e Qenaj, ambos no departamento médico.

Em 13º lugar, com dez pontos, o Heidenheim deve formar, portanto, com: Müller; Traorpe, Gimber, Mainka e Theuerkauf; Beck, Maloney, Dinkçi, Schöppner e Beste; Kleindienst.

Onde assistir Bayern x Heidenheim

O aplicativo da OneFootball e Cazé TV transmitem a partida.

Rodada 11 – Campeonato Alemão

Sexta (10)

Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg – 16h30

Sábado (11)

Bayern de Munique x Heidenheim – 11h30

Augsburg x Hoffenheim – 11h30

Stuttgart x Borussia Dortmund – 11h30

Darmstadt x Mainz – 11h30

Bochum x Colonia – 14h30

Domingo (12)

Bayer Leverkusen x Union Berlin – 11h30

Werder Bremen x Eintracht Frankfurt – 13h30

Leipzig x Freiburg – 15h30

