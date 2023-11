Presidente do Corinthians negocia dívida do Vasco por Piton

O Corinthians buscar chegar a um acordo amigável com o Vasco para receber o valor da venda de Lucas Piton. Nesta sexta-feira (10), o presidente do clube paulista, Duílio Monteiro Alves, falou sobre as conversas com o Cruz-Maltino sobre os valores acerca da saída do lateral.

“O Corinthians entrou na CNRD contra o Vasco pela dívida do Lucas Piton. Estamos conversando com eles, atentos aos negócios que eles estão fazendo, no acordo deles com a Liga, no dinheiro que eles receberam da 777… Estamos conversando diariamente”, explicou.

A CNRD, citada por Duílio, é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O órgão da CBF tem a função de buscar acordos entre os clubes. Assim, caso não ocorra um acerto, o clube pode ser punido.

O Corinthians vendeu Lucas Piton ao Vasco no final de dezembro do ano passado. Assim, para liberar o jogador, o Timão aceitou a oferta do clube de São Januário de R$ 16,6 milhões por 60% dos direitos econômicos. Assim, ficou ainda com 40% dos direitos.

O Vasco, por sua vez, não pagou nenhuma parcela da compra. Piton assinou contrato de quatro anos, ou seja, até o fim de 2026.