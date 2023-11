Na véspera da eleição do Vasco, veja as ideias de Leven Siano e Pedrinho

Faltam poucas horas para a eleição presidencial no Vasco. Na reta final, aliás, restaram apenas duas chapas e, consequentemente, dois candidatos: Luis Roberto Leven Siano (Somamos) e Pedrinho (Sempre Vasco). Independentemente de quem ganhar, o clube carioca terá um comandante inédito. O Jogada10 separou abaixo algumas das ideias e propostas dos dois.

Até o início do mês de outubro, oito nomes surgiram para o pleito. Várias alianças, no entanto, começaram a ocorrer e até mesmo Júlio Brant, candidato nas últimas três eleições, retirou sua chapa para apoiar o ex-meia e ídolo cruz-maltino.

Voz ativa na SAF

Ainda no primeiro semestre de 2023, Leven Siano chegou a abordar como seria seu relacionamento com a SAF do Vasco, caso fosse presidente, em entrevista ao site “Vascaino.net”. Ele comentou sobre o tema, dizendo que nunca foi contra o modelo no Gigante da Colina, já que houve votação dos sócios para que se concretizasse. Também revelou quais caminhos e decisões tomaria na função de mandatário do associativo, tendo como principal objetivo unir todas as partes na intenção de melhorar o clube.

“Eu me comportaria como um executivo pronto para colaborar, mostrar para os americanos como funciona o Brasil, as tendências mundiais. Compartilharia conhecimento, propostas, projetos. Tentaria buscar a colaboração deles neste sentido para todos remarem ao mesmo lado. Eu buscaria gerar resultado a eles. O que a gente pode fazer para se destacar dos outros clubes? Eu poderia ajudar bastante neste sentido”, enfatizou.

Reforma de São Januário

Para Leven Siano, São Januário precisa receber grande investimento e passar por uma transformação de olho em ampla modernização. O candidato chegou a propor que a Colina Histórica fosse reformada, com auxílio da empresa Populous, responsável por ajudar a construir arenas esportivas no mundo. O advogado, aliás, já até apresentou projeto à SAF sobre a possibilidade de refazer o estádio em formato de caravela, a fim de homenagear o passado da instituição e, ainda, aumentar a capacidade das arquibancadas.

“Sou a favor de que o Vasco seja campeão. Tornar o futebol empresa é uma maneira de captar recursos para equilibrar o caixa e ir em frente. Só equilíbrio em caixa é pouco. Precisa investir em tecnologia, conexão com os torcedores. Apresentamos um projeto no formato de caravela, o que atrai muito mais engajamento, conceito. Seria um ponto turístico na cidade”, afirmou, em conversa com o “Vascaino.net”.

Proposta de Pedrinho

Já Pedrinho, em entrevista ao poadcast “Flow Sport Club”, no fim de setembro, comentou acerca das possibilidades de reformar São Januário. O ídolo da torcida vascaína deixou claro que pretende fazer muitas melhorias por lá, mas sem acabar com o aspecto de “caldeirão” que a Colina Histórica sempre teve ao longo de sua existência. Frisou, inclusive, a importância de se ter um espaço que valorize torcedores com menor poder aquisitivo.

“Primeiro, tem a questão estrutural. A gente vai ver qual é o melhor projeto, seja ele a revitalização aumentando as áreas, obviamente, respeitando o que é tombado. Só que, mesmo se tornando uma arena, não pode perder a essência que é o caldeirão”, falou, complementando em seguida.

“Lugares com preços mais acessíveis, com possibilidades melhores para uma classe social sem prestígio, e identificar a logística de mexer em São Januário de acordo com o entorno. Tudo isso vai interferir em um processo de escolha. A revitalização com espaço para 40 a 50 mil pessoas ou uma arena moderna e o que vai ser melhor como receita”, concluiu.

História no Vasco

Leven e Pedrinho têm trajetórias bastante diferentes. Enquanto o advogado, de 55 anos, não participava da política e não tinha envolvimento direto com o clube até 2020, o ex-jogador, 46, foi revelado em São Januário e conquistou títulos importante com a camisa cruz-maltina. Leven, porém, surgiu com bastante força ao prometer grandes investimentos no futebol com uma postura agressiva no mercado.

Antes da última eleição, inclusive, anunciou o acerto com o meio-campo Yaya Touré, que se tornou uma furada. Ainda assim, nas urnas, ele teve mais votos, mas o pleito foi suspenso por decisão do Superior Tribunal de Justiça, por conta de, entre outros motivos, contaminação dos eleitores vascaínos em meio à pandemia do coronavírus. Então o advogado decidiu não participar da segunda tentativa, abrindo caminho para Jorge Salgado vencer.

A situação, por sinal, não confirmou apoio a nenhum dos candidatos. Por vezes, Salgado disse que seu grupo lançaria um nome, mas isso nunca e concretizou. Após a venda de 70% das ações do futebol para a 777 Partners, o atual presidente sempre repetiu que não tentaria a reeleição.

Como será a votação

Com o pleito marcado para um sábado, 6.209 associados estão aptos a participar. Assim, além da votação pela internet, estes poderão votar na sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro. Dessa forma, logo após o encerramento da eleição, será anunciado o resultado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.