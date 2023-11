Zebra na Itália: Napoli, atual campeão, perde em casa para Empoli

Campeão da temporada passada do Campeonato Italiano, o Napoli segue decepcionando a sua torcida nesta edição 2023/24 da competição. Neste domingo (12/11), jogando em casa, no Estádio Diego Armando Maradona, perdeu para o modesto Empoli, 1 a 0, gol de Kovalenko nos acréscimos. O jogo foi pela 12ª rodada e com o resultado os napolitanos seguem com 21 pontos. Assim, se afastam dos líderes Juventus e Inter de Milão. O Empoli tem agora dez pontos. Dessa forma, deixou a zona de rebaixamento, é o 17º.

Pesaram para o tropeço do Napoli, primeiramente, a bela atuação do goleiro albanês Berisha, que parou o ataque do time da casa, principalmente no primeiro tempo. E a ausência de seu goleador, o nigeriano Osinhem. Ficou evidente que muito da eficácia ofensiva depende do nigeriano.

Napoli em cima, mas nada de gol

Não foi por falta de volume de jogo que o Napoli tropeçou em casa diante de um dos mais fracos times da competição. O time teve 68% de posse, mas pecou pela ineficiência dos arremates. Das 18 finalizações, apenas sete foram no alvo. E elas não passaram pelas boas defesas de Berisha. Apesar da retranca, o Empoli teve suas oportunidades, pois o Napoli, avançando desordenadamente, deu chances para ataques dos visitantes, mas pelo menos uma delas poderia ter resultado em gol.

Supresa: Empoli vence

Como o Napoli não chegava ao gol, o treinador Rudi Garcia colocou em campo dois titulatres que estavam sendo poupados: Kvaratskhelia e Zielinski. E foi Kvara que teve a grande chance, aos 44. Após chuveirinho, o geórgio dominou livre quase na pequena área, pela esquerda. Chutou e Berisha salvou com o pé. Contudo, como quem não faz, leva, aos 46 veio o gol da zebra. Dos pés de dois jogadores que entraram na etapa final. Kovalenko e Ebuehi aproveitaram que o Napolitano Mário Rui – que deveria marcá-los – sentiu uma lesão e não foi para o lance. A dupla avançou pela direita e Kovalenko recebeu do companheiro, chutando de fora da área. Um golaço. Enfim o Empoli deixa o Z3.

Jogos da 12ª rodada do Italiano

10/11 (Sexta-feira)

Sassuolo 2×2 Salernitana

Genoa 1×0 Verona

11/11 (Sábado)

Lecce 2×2 Milan

Juventus 2×1 Cagliari

Monza 1×1 Torino

Domingo (12/11)

Napoli 0x1 Empoli

Fiorentina x Bologna – 11h

Udinese x Atalanta – 11h

Lazio x Roma – 14h

Inter x Frosinone – 16h45

