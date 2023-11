Fluminense faz festa pela Libertadores no Centro do Rio

O Fluminense celebra em grande estilo a conquista da Taça da Libertadores. Assim, neste domingo (12/11) desde cedo, o Centro do Rio de Janeiro está lotado de tricolores, que comemoram o título inédito.

Milhares de pessoas, de todas as idades, se juntaram neste domingo (12/11) para homenagear jogadores, equipe técnica e vibrar com o feito histórico. Fernando Diniz, inclusive, aproveitou um momeento para descer do trio elétrico e ir para o meio da torcida.

Muitos torcedores se concentraram na Praça Quinze às 7h e a multidão foi aumentando conforme o desfile avançava pelas ruas. Eufóricos, tricolores enaltecem o time campeão, que percorre as ruas do Centro sobre um trio elétrico. A festa deve prosseguir até meio-dia.

Diniz fala na ‘Glória eterna’ do Fluminense

O treinador Fernando Diniz era um dos mais animados e estava até rouco. Ele foi à festa com os quatro filhos, um deles com os cabelos pintados de vermelho e verde, as cores do Tricolor.

“Glória, Fluminense. Glória eterna”, exaltou Diniz.

O técnico disse que a conquista foi muito emocionante e que a torcida merecia “mais do que todo mundo”. Além disso, ele lembrou até de quem já morreu sem ter chance de testemunhar tamanha proeza.

“Aqueles que já partiram para o outro plano a gente tá celebrando por eles também”.

Após a festa, “trabalho duro”

Diniz disse que o grupo tem que aproveitar bastante este dia de folga e celebração porque depois tem mais “trabalho duro”.

Após o empate em 1 a 1 com o Flamengo neste sábado (11/11) no Maracanã, o Fluminense volta a campo após a pausa da Data Fifa. Assim, o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro será no dia 22/11, contra o São Paulo, também no Maraca.

A festa do Fluminense tem um esquema especial de segurança, com 600 homens da Polícia Militar, num patrulhamento que inclui torres de observação, drones e helicóptero.

