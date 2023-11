Coudet cita desgaste físico em derrota do Inter para o Palmeiras

O técnico Eduardo Coudet analisou a derrota do Internacional para o Palmeiras, no último sábado, e revelou que sua equipe estava muito cansada. Segundo técnico argentino, a escalação foi definida apenas horas antes da partida, já que o time vem de uma sequência grande de jogos. Agora, com a Data Fifa, ele afirmou que espera ter todos à disposição.

“Seguramente vai ver um time diferente, teremos tempo fundamental na parte física, vamos chegar de outra maneira. Para armar o time hoje foi depois do meio-dia, perguntando como estava cada um. Às vezes um jogador pode entrar melhor fazendo aquecimento prévio e depois ver o que aguenta realmente e sabíamos que tínhamos troca segura, caso de Enner extenuado, caso do Alan, que no fim não saiu porque tínhamos outras trocas por necessidade”, disse Coudet.

Sobre a partida, Chacho analisou a atuação colorada e disse que o Inter fez boa partida no primeiro tempo. Na etapa final, contudo, segundo o argentino, a equipe “morreu”.

“Sinto que a diferença esteve claramente na efetividade e contundência. No primeiro tempo tivemos chances também, eles fizeram uma e nós não fizemos a que tivemos. No segundo começamos bem, sinto que o segundo gol erramos muito. Com o cansaço depois do segundo gol o jogo terminou”, finalizou.

