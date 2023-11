Festa do Fluminense é regada a cerveja, samba e pagode

A festa pelo título da Libertadores conquistado pelo Fluminense está arrastando uma multidão no Centro do Rio neste domingo (12/11). E está sendo regada a cerveja, samba e pagode. Dessa forma, muitos torcedores, com a bebida na mão, cantam junto com os craques. Inclusive, nas músicas, não faltaram provocações ao Vasco e ao Flamengo.

Por volta das 10h30 (de Brasília) houve um momento especial de emoção. Afinal, foi a vez da execução do Hino do Fluminense. Quem puxou o hino foi o zagueiro Felipe Melo. Ele falou da importância do título.

“A gente faz parte de um clube que é um clube gigantesco que merecia ter nas prateleiras esse troféu da Libertadores”.

De boné, óculos escuros e sem camisa, em meio à onda de calor intenso que chegou ao Rio de Janeiro, Felipe Melo lembrou do empenho e do esforço da equipe até chegar à realização do sonho, no dia 4/11, contra os argentinos do Boca Juniors.

“A gente trabalhou muito pra isso. A gente sonhou, a gente profetizou . É um grupo que tem humildade e que respeita os adversários. Fechamos a ferida de 2008”, disse, referindo-se à perda do título 15 anos atrás. Afinal, foi uma frustração que marcou época para os tricolores.

Alteração na música que marcou campanha do Fluminense

Com o troféu garantido na estante, a música que marcou a campanha do Fluminense ao longo das disputas ganhou uma nova versão. Dessa maneira, em vez de “Vamos, Tricolores. Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores”, os torcedores alteraram a letra para alimentar a expectativa por uma nova conquista.

Assim, a multidão cantou “Chegou a hora, vamos ser bi da Libertadores!”

A festa está ocorrendo sem tumultos e conta com policiamento reforçado. Aparentemente, os tricolores obedeceram às normas e seguiram a recomendação do próprio Fluminense, que alertou para que ninguém levasse objetos que pudessem representar ameaças à ordem pública.

