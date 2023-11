Flamengo: árbitro explica expulsão de Gabigol em súmula

Expulso no empate contra o Fluminense no último sábado, o atacante Gabigol, do Flamengo, ficou revoltado com o cartão vermelho. E após a partida o árbitro Wilton Pereira Sampaio explicou na súmula do jogo o motivo de retirar o camisa 10 rubro-negro da partida.

“Expulsei aos 50 minutos do segundo tempo, com o cartão vermelho direto, o atleta sr. Gabriel Barbosa Almeida, da equipe do Flamengo, por praticar ação ofensiva e abusiva ao ir de encontro ao seu adversário de número 33, sr. Marcilio Florencio Mota Filho, dando uma peitada no mesmo, gerando um ato conflitivo entre eles e os jogadores de ambas as equipes, que foi prontamente controlado. O fato citado ocorreu com o jogo paralisado após a marcação de uma falta a favor da equipe visitante”, explicou o juiz.

Na sequência, Wilton afirmou ainda que Gabigol voltou a fazer ponderações e pediu explicações. Em nenhum momento, porém, há citações de ofensas.

“Cabe ressaltar que o referido atleta após o término da partida ingressou o campo de jogo indo ao encontro da equipe de arbitragem proferindo repetidas vezes as seguintes palavras: ‘Quero saber por que você me expulsou’. O mesmo foi contido por seus companheiros e retirado do campo de jogo”, concluiu.

Nas redes sociais, Gabigol pediu explicações à CBF sobre a expulsão. Em postagem no “X”, o antigo “Twitter”, o atacante do Fla se defendeu dizendo que não fez nada.

