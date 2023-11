Santos x São Paulo: onde assistir e escalações do clássico no Paulista feminino

A partida terá transmissão do SporTV, da TNT e do Youtube do Paulistão a partir das 20h30 (de Brasília).

Como chegam as equipes

As Sereias da Vila chegam com vantagem para o duelo decisivo, pois venceram o jogo de ida por 1 a 0. Na última segunda-feira, o Peixe bateu as Soberanas com gol de Brena na Arena Barueri e agora jogam pelo empate. O time da Baixada Santista busca o pentacampeonato da competição, enquanto o São Paulo quer ser campeão pela terceira vez.