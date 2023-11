Palestino e Ñublense se unem pelas vítimas da guerra em Gaza

Uma imagem marcou a partida entre o Ñublense e o Palestino pelo Campeonato Chileno neste sábado (11/11). Afinal, os jogadores do Palestino se ajoelharam no gramado para homenagear as vítimas da guerra do Hamas contra Israel, que vem deixando mortos inclusive na Faixa de Gaza, onde vivem milhões de palestinos.

Em memória dos mortos, os atletas tomaram a iniciativa de fazer a reverência. Assim, jogadores rivais, do Ñublense, acompanharam o gesto e também ficaram de joelhos no campo. Afinal, demonstraram solidariedade diante do horror da guerra.

Torcedores que estavam no Estádio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, a casa do Ñublense, na cidade de Chillán, apoiaram a iniciativa. Dessa maneira, houve muitos aplausos durante a homenagem dos jogadores no gramado.

A partida terminou em 1 a 1, com gols de Felipe Chamorro pelo Palestino aos 79′ e Nicolás Zalazar, aos 11′ dos acréscimos.

Palestino foi fundado por imigrantes em 1920

O Club Deportivo Palestino nasceu em 20/8/1920 quando um grupo de imigrantes decidiu fazer homenagem à Palestina. Sua sede é em La Cisterna, uma das 32 comunas que fazem parte da capital Santiago. Com uma área de 10 km² , a localidade tem cerca de 8.500 moradores. O Palestino manda seus jogos no Estádio Municipal de La Cisterna, inaugurado em 1988, com capacidade para 12 mil pessoas.

O Palestino foi campeão chileno em 1955 e 1978, campeão da segunda divisão em 1952 e 1977 e também da Copa Chile em 1975, 1977 e 2018.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.