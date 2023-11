Perto do Botafogo, Tiago Nunes deixa o Sporting Cristal oficialmente

O técnico Tiago Nunes está oficialmente livre no mercado para assinar com o Botafogo. No último sábado, o brasileiro foi desligado do Sporting Cristal (PER) e deve ser anunciado em breve pelo Alvinegro. Junto dele, Evandro Fornari, Edy Carlos Toporowicz e Jussan Anjolin, membros de sua comissão técnica, também deixam o clube.

Em comunicado, o clube peruano informou que buscou renovar o contrato para 2024. O treinador, porém, alegou motivos pessoais e familiares para deixar a equipe. Ao todo, foram 47 jogos pelo Sporting Cristal, com 22 vitórias, 18 empates e sete derrotas. O clube marcou 75 gols e sofreu 45 no período.

A expectativa é de que Tiago Nunes assuma o Botafogo já nesta Data Fifa e faça sua estreia no dia 23, contra o Fortaleza, em jogo atrasado do Brasileirão. O treinador também será o comandante da equipe em 2024. Ele vai substituir Lucio Flavio, que vive momento delicado na temporada.

VEJA O COMUNICADO DO SPORTING CRISTAL

“O Club Sporting Cristal informa à Família Celeste e à opinião pública em geral que o professor Tiago Nunes e sua equipe de trabalho, composta pelos profissionais Evandro Fornari, Edy Carlos Toporowicz e Jussan Anjolin, não continuarão no comando do elenco profissional para a temporada 2024.

Desde o encerramento da temporada 2023 e não havendo-se cumprido o objetivo esportivo que ativava a renovação automática para 2024, iniciamos imediatamente as conversas para confirmar a renovação que se buscou alcançar, tanto nos termos econômicos como nos esportivos; no entanto, devido à razões estritamente familiares, o professor Nunes decidiu permanecer no Brasil e continuar seus projetos profissionais acompanhado de sua família.

Desde dezembro de 2022, Tiago Nunes e sua comissão técnica estiveram à frente do elenco profissional, período no qual aportaram toda sua experiência e profissionalismo, ajudando, assim, nosso Clube a elevar seu nível e seguir fortalecendo o desenvolvimento do nosso projeto esportivo.

A família Sporting Cristal lhes agradece profundamente pelo compromisso, trabalho e dedicação, desejando-lhes os maiores sucessos no futuro.”

