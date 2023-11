Liverpool bate Brentford, e assume o 2º lugar da Premier League

Com dois gols de Salah e um de Diogo Jota, o Liverpool venceu o Brentford por 3 a 0, neste domingo (12/11) e assumiu o segundo lugar do Campeonato Inglês, com os mesmos 27 pontos do Arsenal, mas melhor saldo. Assim, fica atrás apenas do Manchester City. O jogo foi pela 12ª rodada inglesa e em nenhum momento o Liverpool deixou de ser dominante, merecendo o triunfo, para alegria de sua torcida, que mais uma vez lotou o Estádio Anfield.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

O Liverpool procurou sempre o ataque, usando Darwin Núnez como referência. E o uruguaio, além de duas finalizações para defesas do goleiro Flekken, fez dois gols que acabaram anulados, um deles de bicicleta. O Brentford atacou pouco no primeiro tempo (35% e cinco finalizações contra dez dos Reds), mas teve uma chance incrível desperdiçada para abrir o placar. Mbeumo recebeu lançamento, entrou na área, mas teve seu chute bloqueado por Alisson. Contudo, aos 38, o Liverpool saiu na frente. Darwin Nuñez achou Salah, na área. O egípcio dominou e chutou para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, Salah ampliou, aos 17, num lance curioso. Aos receber na área, ele mandou para a rede, mas nem comemorou, pois o lance aparentemente teve uma assistência de Tsmikas, mas a bola tinha saído de campo. Mas o VAR confirmou o tento. E Diogo Jota, em bonita jogada individual, aos 29, cortou a marcação e chutou da entrada da área, ampliando.

Jogos da 12ª rodada do Inglês

Sábado (11/11)

Wolverhampton 2×1 Tottenham

Manchester United 1×0 Luton Town

Arsenal 3×1 Burnley

Bournemouth 2×0 Newcastle

Domingo (12/11)

Aston Villa 3×1 Fulham

Brighton 1×1 Sheffield United

West Ham 3×2 Nottingham Forest

Liverpool 3×0 Brentford

Chelsea x Manchester City – 13h30

