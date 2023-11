West Ham vence Nottingham Forest em jogaço pelo Inglês

Em jogo emocionante neste domingo (12/11), pela 12ª rodada da Premier League inglesa, o West Ham, em casa, no Estádio Olímpico, venceu o Nottingham Forest por 3 a 2. Foi um jogo lá e cá, com os times dominantes em certos momentos da partida e reviravoltas. O West Ham saiu na frente com belo gol do brasileiro Paquetá. Mas o Nottingham virou com Awoniyi e Elanga. Contudo, Bowen empatou e, no fim, Soucek fez o gol do triunfo dos donos da casa. Mas não sem o goleiro Areola evitar novo empate nos acréscimos.

O West Ham foi aos 17 pontos e fecha a rodada no Top10. O Nottingham, com 13 pontos, ocupa o 15º lugar,

Veja aqui a tabela de jogos da Premier League

West Ham na frente, mas Nottingham empata

O West Ham deu a sensação de que massacraria o Nottingham Forest. Aos dois minutos Dominguez chutou a bola em cima do companheiro e isso gerou um passe para Paquetá, livre, na entrada da área. O brasileiro chutou e fez 1 a 0. No minuto seguinte, Elanga errou um passe e quase saiu mais um gol dos londrinos. Contudo, aos 11, quando Awoniyi cabeceou para grande defesa de Areola. Quase gol do Nottingham. Isso colocou o time visitante no jogo, que ficou lá e cá. Paquetá poderia ter ampliado, Gibbs-White quase empatou. Mas a igualdade chegou para o Nottingham aos 43. Sangaré iniciou a jogada que foi até Gibbs-White. Este chutou para defesa parcial de Areola. Awoniyi ficou com a sobra e, com o gol vazio, somente tocou para a rede.

Segundo tempo emocionante

No segundo tempo, o Nottingham, já com o volante brasileiro Danilo (ex-Palmeiras) em campo, para fechar a defesa e ajudar os zagueiros Murilo (ex-Corinthians) e Niakhaté, voltou muito melhor, conseguindo anular os ataques do West Ham, aparecendo bem no ataque e virando o placar aos 18 numa jogada pela direita: Sangaré achou Aina que avançou e cruzou rasteiro para o chute de Elanga: 2 a 1. Mas nem deu tempo de comemorar, dois minutos depois, após escanteio de Ward-Prowse pela esquerda, Bowen empatou de cabeça. Daí e até os 38 minutos, só deu West Ham, em busca da vitória. E, enfim, aos 39, ela veio. Escanteio de Ward-Prowse, desta vez pela direita, e cabeçada de Soucek certeira.

Só que os minutos finais foram todo do Nottingham, que saiu para a pressão em busca do empate e quase conseguiu num chute de Origi que Areola fez grande defesa. Dessa forma, West Ham 3 a 2, se recuperando na tabela.

Jogos da 12ª rodada do Inglês

Sábado (11/11)

Wolverhampton 2×1 Tottenham

Manchester United 1×0 Luton Town

Arsenal 3×1 Burnley

Bournemouth 2×0 Newcastle

Domingo (12/11)

Aston Villa 3×1 Fulham

Brighton 1×1 Sheffield United

West Ham x Nottingham Forest

Liverpool 3×0 Brentford

Chelsea x Manchester City – 13h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.