Botafogo fecha patrocínio com empresa de ingressos e entretenimento

O Botafogo anunciou um novo patrocínio na manhã deste domingo (12). Trata-se da parceria com a Ingresse, que vai auxiliar o clube na venda de seus ingressos. O acordo entre o clube e a empresa terá validade até o final do Campeonato Brasileiro e o logotipo da mesma será exibida no uniforme a partir do duelo deste domingo (12) diante do RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid. Assim, a sua marca ficará na parte inferior das costas da camisa.

O diretor comercial da SAF do Alvinegro, Rafael Ganem, falou a respeito do novo patrocínio.

“A Ingresse já é uma parceira da SAF, acredita no nosso projeto e escolheu o Botafogo para fazer o seu primeiro patrocínio esportivo de sua história, o que nos deixa extremamente orgulhoso. Vamos potencializar essa parceria ainda mais e faremos muito sucesso em conjunto”, apontou o dirigente.

Aliás, pelo lado da Ingresse, o seu CEO, Gabriel Benarrós, também se manifestou a respeito da parceria.

“Viemos para ficar. Essa ação de patrocínio é um símbolo do nosso compromisso de longo prazo com o segmento esportivo. Tudo que é ao vivo e emociona é parte do nosso negócio, então após atingir a liderança no mercado de música, avançar para o futebol foi um caminho natural”, ressaltou o profissional.

“Agora os torcedores podem usufruir de uma forma fácil e segura de comprar ingressos. A parceria com o Botafogo nos abriu este novo universo e temos vivido intensamente todos os momentos com o clube. Estamos juntos dos nossos parceiros e torcedores”, finalizou o CEO.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook