Bragantino x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Red Bull Bragantino e Botafogo fazem um jogo importantíssimo neste domingo (12/12), às 16h (de Brasília) pela 34ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Fogão, líder há várias rodadas e que chegou a ter 11 pontos de frente, pode perder a ponta, caso volte a tropeçar. Hoje tem 59 pontos (e menos um jogo). Mas o Bragantino, que tem 58 pontos espera um triunfo para afundar os cariocas e ficar numa boa na briga pelo caneco.

Para acompanhar este jogo que promete ser tenso e emocionante, a Voz do Esporte preparou a sua tradicional cobertura-raiz. A transmissão começa bem antes, às 14h30, com um pré-jogo com as informações mais importantes do Glorioso, do Massa Bruta e do Brasileirãoi. Depois, a partir das 16h, com a bola rolando, a narração é do premiado Cesar Tavares.