Grêmio x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Tem jogaço no pedaço neste domingo (12/11), Grêmio x Corinthians. Vale pela 34ª rodada do Brasileirão, começa às 16h (de Brasília) na Arena gremista e vai deixar as duas torcidas bem ligadas. Afinal, o Grêmio tem 59 pontos e se vencer ou volta ao segundo lugar ou assumirá a liderança (se o Botafogo tropeçar diante do Bragantino). Já o Corinthans está com 41 pontos. Caso consiga a vitória, se afasta muito da zona de rebaixamento. Porém, a derrota o coloca definitivamente na briga contra a degola. É jogo imperdível. E a Voz do Esporte está com uma cobertura que deixará o torcedor totalmente dentro deste clássico entre times que já foram campeões mundiais. A cobertura começa às 14h30, com um pré-jogo completo. Com a bola rolando, a narração é de Victor Rodríguez.

A partida contará, também, com os comentários de Guilherme Estevão e as reportagens de Henrique Iecke. Não deixe de acompanhar a cobertura da Voz do Esporte. E com o clássico encerrado, siga na programação, pois o pós-jogo é de primeira, com análises, informações da rodada e muito mais.

