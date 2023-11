Lewandowski livra o Barcelona do tropeço em casa

De virada, o Barcelona derrotou o Alavés, em casa, no Estádio Olímpico, neste domingo (12/11), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, por 2 a 1. O jogo foi muito mais duro do que o esperado para o Barça, que fez um péssimo primeiro tempo, saindo atrás do placar, gol de Omorodion logo com 30 segundos e viu o mesmo jogador perder três gols feitos. Mas, na segunda etapa, a eficácia de Lewandowski se fez presente. Afinal, o polonês marcou os gols que viraram a partida e garantiram os três pontos.

Assim, o Barcelona não deixa os líderes Girona (34) e Real Madrid (32) desgarrarem. Chega aos 30 pontos e permanece em terceiro lugar. O Alavés segue em 14º, com 12 pontos.

Lewandowski salva o Barcelona

O Barcelona começou mal. Deu a saída, perdeu a bola e o resultado foi, após quatro passes, López tocar para Omorodion fazer 1 a 0. E o Alavés seguiu muito mais perigoso nos primeiros 30 minutos. Omorodion ganhava todas de seu marcador, o zagueiro uruguaio Araújo. Mas na hora de finalizar, perdia. Foram três chances claríssimas, na cara do goleiro Ter Stengen.

No segundo tempo, o Barcelona foi mais eficaz. Ou melhor, Lewandowski. Primeiramente, aos oito, escorou assistência de Koundé e deixou tudo igual. O empate fez bem ao time. O garoto Yamine Lamal, que começou como titular, mas foi apagado nos 45 minutos iniciais, passou a aparecer. Ferrán criava boas jogadas e, aos 33, entrou na área e foi derrubado por Abqar. Pênalti. Lewa cobrou e deu a vitória ao Barça, que seguiu dominando, criando oportunidades, mas sem ampliar o placar.

