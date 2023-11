O Vasco pode, enfim, começar a se afastar da zona de rebaixamento. Afinal, neste domingo (12/11), receberá o já rebaixado América-MG. Com 37 pontos, o time carioca está fora do Z4, mas com a mesma pontuação do primeiro dentro, o Cruzeiro, que já jogou na rodada e perdeu. Por isso, um triunfo é essencial para abrir distância do perigo.

E a Voz do Esporte transmite esta partida, começando com um pré-jogo que tem início às 17h (de Brasília) e contará com o comando e a narração de Diego Mazur.