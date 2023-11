Santos x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Tem clássico paulista na Vila Belmiro, neste domingo (12/11), Santos x São Paulo. Este San-São pela 34ª rodada do Brasileirão é muito importante para ambos os times. O São Paulo tem 45 pontos e, se vencer, acaba com qualquer risco de rebaixamento. O Santos, por sua vez, tem 41 pontos. Caso vença, respira um pouco mais aliviado. Caso perca, segue muito próximo dos times do Z4. Este duelo será às 18h30 (de Brasília). Mas, com a Voz do Esporte, a cobertura começa bem antes, às 17h30, com o seu tradicional pré-jogo. Ennio Ricanelo narra o clássico e comanda a transmissão.