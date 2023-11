Thiago Silva e Haaland marcam no incrível 4 a 4 de Chelsea e City

Chelsea e Manchester City fizeram um dos melhores jogos da temporada da Premier League Inglesa neste domingo (12/11). Em casa, Stamford Bridge, os londrinos, mesmo em fase irregular e enfrentando um rival mais poderoso – tricampeão e atual líder – jogou de igual para igual. Com os times querendo a vitória e todos no ataque, ao fim de um clássico com incríveis 31 finalizações (21 no alvo), virada e revirada, tudo igual: 4 a 4. Haaland (dois), Akanji e Rodri fizeram os gols do City. O zagueiro brasileiro Thiago Silva, Sterling, Nicolas Jackson e Palmer (ex-City, de pênalti, nos acréscimos) marcaram para os Blues.

O Manchester City, com mais este ponto, segue na liderança isolada, com 28 pontos. Mas tem Liverpool e Arsenal em seus calcanhares. O Chelsea foi aos 16 pontos, em décimo lugar.

Chelsea e City: viradas e reviradas

Desde o início, o jogo foi de altíssima intensidade. Nem mesmo a chuva (que chegou a ser torrencial em alguns momentos), aplacou a ferocidade dos times. Praticamente cada ataque criado era perigoso. O gol até demorou para sair e quem largou na frente foi o City, aos 25, em lance polêmico. Haaland dividiu com Cucurella na entrada da área e caiu. Aparentemente não era nada, mas o árbitro deu a penalidade, confirmada pelo VAR. Haaland bateu e abriu o placar.

Mas a vantagem durou pouco, Aos 29, um escanteio da direita encontrou Thiago Silva bem colocado. O zagueiro brasileiro cabeceou e deixou tudo igual. Porém, o Chelsea estava bem no jogo e virou numa ótima trama que terminou com gol de Sterling, aos 37. Contudo, ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, Akanji deixou tudo igual.

Que loucura de 2º tempo

O segundo temopo foi tão emocionante quanto o primeiro. O City revirou aos quatro minutos. O contra-ataque iniciado por Halland, teve troca de passes entre Foden e Álvarez e após cruzamento, Haaland, pressionado pela marcação, se jogou. Dessa forma, entrou com bola e tudo. Porém, com a vantagem, o time visitante passou a se fechar e o Chelsea passou a pressionar. O empate veio aos 22, com Jackson aproveitando rebote de Ederson após chute de Gallagher, 3 a 3. O time da casa seguiu em cima. Assim, parecia estar mais perto da vitória. Mas, aos 41 a sorte sorriu para os Citizens. Rodri aproveitou uma sobra e mandou de fora da área. A bola bateu em Thiago Silva e matou o goleiro Sánchez.

Mas o jogo não estava terminado. Aos 47, Rúben Dias foi tentar comrtade de carrinho uma bola com Broja. Pênalti para o Chelsea. Palmer, ex-jogador do City, cobrou muito bem: 4 a 4 com lei do ex. Fim de jogo que foi um espetáculo.

Jogos da 12ª rodada do Inglês

Sábado (11/11)

Wolverhampton 2×1 Tottenham

Manchester United 1×0 Luton Town

Arsenal 3×1 Burnley

Bournemouth 2×0 Newcastle

Domingo (12/11)

Aston Villa 3×1 Fulham

Brighton 1×1 Sheffield United

West Ham 3×2 Nottingham Forest

Liverpool 3×0 Brentford

Chelsea 4×4 Manchester City

