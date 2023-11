Cruzeiro e Coritiba serão punidos preventivamente com jogos sem torcida

Cruzeiro e Coritiba podem pegar uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à briga entre torcedores no jogo do último sábado (11), no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 33ª rodada do Brasileirão. De acordo com informações divulgadas pela ‘Itatiaia’, os clubes podem ficar sem torcida nos próximos 30 dias como medida preventiva, antes mesmo de qualquer julgamento.

Além disso, caso a punição seja confirmada, o Cruzeiro vai ter que jogar seus seis próximos jogos sem torcida: contra Fortaleza (fora), Vasco (casa), Goiás (fora), Athletico-PR (casa), Botafogo (fora) e Palmeiras (casa).

Ao mesmo tempo, o Coritiba também pode ficar sem a presença dos torcedores nos jogos contra Fluminense (fora), Botafogo (casa), Bragantino (fora) e Corinthians (casa).

A briga generalizada começou quando os torcedores do Cruzeiro invadiram o campo após levar um gol contra o Coritiba. Assim, parte da torcida do Coritiba também entrou em campo para o confronto.

Na súmula, o árbitro Bráulio da Silva relatou que a partida ficou parada mais de 30 minutos até a segurança voltar e o jogo recomeçar.

