Dirigente do Timão se envolve em confusão em Porto Alegre; repórter é agredido

Uma grande confusão nos bastidores da Arena do Grêmio marcou o intervalo do confronto entre a equipe e o Corinthians, neste domingo (12), pelo Brasileirão. O gerente de futebol do Timão, Alessandro, foi para cima da arbitragem e de membros da imprensa em Porto Alegre, logo após o fim do primeiro tempo da partida. Ele precisou ser contido por seguranças.

Em imagens que viralizaram através das redes sociais, Alessandro aparece correndo na direção da sala do VAR e de membros de imprensa, em uma área interna do estádio. Anteriormente, ele já tinha reclamado bastante da marcação da arbitragem no primeiro tempo. O Timão protestou por um pênalti não marcado a seu favor no jogo, além de uma expulsão do zagueiro Bruno Méndez, em Porto Alegre.

Mas o clima esquentou mesmo quando Alessandro desceu correndo as escadas. Assim, precisou de contenção por parte dos seguranças, ao cobrar de cinegrafistas e outros membros de imprensa as imagens dos lances. Em meio à confusão o repórter Éverton Leite, da Rádio Pachola, alegou ter sido agredido por membros do estafe corintiano. Posteriormente, ele foi à delegacia para registrar boletim de ocorrência.

