Com um jogador a menos, Corinthians vence na Arena e frustra o Grêmio

Na raça e com um jogador a menos durante praticamente toda a partida, o Corinthians derrotou o Grêmio por 1 a 0, neste domingo (12), pelo Brasileirão. O resultado praticamente afastou as chances de rebaixamento para o Timão, que chegou aos 44 pontos, em 11º lugar. Por outro lado, o Grêmio estacionou nos 59 pontos e, na terceira posição perdeu o contato com os líderes, Botafogo e Palmeiras.

Primeiro tempo

O jogo já começou quente e com polêmica. Matheus Bidu caiu após um choque com João Pedro e pediu o pênalti para o Timão, mas arbitragem não deu. Em seguida, o zagueiro Bruno Méndez, do Corinthians, chegou duro em cima de Besozzi e levou o cartão amarelo. Mas a arbitragem foi ao VAR e mudou a decisão, expulsando o zagueiro corintiano. A partida começou equilibrada e o Grêmio chegou até a fazer o que seria o primeiro gol, com Everton Galdino, mas a arbitragem marcou impedimento de Suárez. Mesmo com um jogador a menos, o Corinthians foi chegando aos poucos e, aos 31 minutos, veio o gol. Após cobrança de escanteio, Lucas Veríssimo tocou de cabeça para a pequena área e Romero só escorou para abrir o marcador. O Grêmio chegou, em chutes de Reinaldo e Galdino, que Cássio defendeu.

Segundo tempo

O Grêmio pressionou bastante no começo do segundo tempo e quase empatou em cabeçada de Suárez, mas Cássio fez bela defesa. Os gremistas continuavam no ataque e mantinham-se com a postura ofensiva. Aos 11 minutos, Everton Galdino tocou para Suárez, que bateu para fora. Mais uma grande chance veio logo depois, em cruzamento de Reinaldo, que André Henrique cabeceou muito perto da trave. O drama corintiano parecia só ficar maior quando Cássio se machucou e teve que deixar o campo, substituído por Carlos Miguel. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu melhorar. Sem inspiração, o Grêmio passou a lançar muitas bolas na área. E, para piorar, perdeu Bruno Alves expulso, por chegada dura sobre Fagner. O Corinthians ainda esteve perto do segundo gol: em contra-ataque, Romero bateu cruzado, mas Gabriel Grando fez bela defesa. Mesmo assim, o Grêmio não desistiu: Suárez recebeu na direita, cruzou na pequena área e o Gustavo Martins livre cabeceou para fora.

GRÊMIO 0x1 CORINTHIANS

34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data e horário: 12/11/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 49.459 pagantes (51.842 presentes)

Renda: R$ 3.817.245,00

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; Everton Galdino, Besozzi e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

CORINTHIANS: Cássio; Méndez, Lucas Veríssimo e Caetano; Fagner, Giuliano, Maycon, Renato Augusto e Matheuis Bidu; Ángel Romero e Wesley. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gol: Romero, 31’/1ºT (0-1)

Cartões amarelos: Villasanti, Suárez (GRE); Caetano, Maycon, Romero, Lucas Veríssimo, Fagner, Ruan Oliveira (COR)

Cartões vermelhos: Bruno Méndez, 10’/1ºT (COR); Bruno Alves, 35’/2ºT (GRE)

