Victor Sá lamenta empate do Botafogo sofrido nos acréscimos

O atacante Victor Sá, autor do primeiro gol do Botafogo no empate em 2 a 2 com o Bragantino, neste domingo (12), pela 34ª rodada do Brasileirão, lamentou o gol sofrido nos acréscimos no estádio Nabi Abi Chedid. O resultado fez o Glorioso perder a liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde a terceira rodada.

“É complicado falar. Faz algum tempo que vemos cometendo erros que não podemos cometer. Não tenho muito o que falar. Viemos aqui para buscar os três pontos e não foi o resultado que queríamos”, disse Victor Sá durante entrevista ao canal ‘Premiere’ após a partida.

Dessa maneira, o Botafogo viu o Palmeiras abrir dois pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. No entanto, o Glorioso tem uma partida a menos que o clube paulista e poderá retomar a ponta em caso de triunfo contra o Fortaleza.

Ao mesmo tempo, o Botafogo terá a pausa para a Data Fifa para tentar corrigir os erros e tentar evoluir sob o comando do técnico Thiago Nunes.

“Agora vamos ter uma pausa e é trabalhar, sabemos bem o nosso objetivo. Desde o começo muita gente não acreditava na gente, é continuar acreditando na gente, continuar trabalhando, porque sabemos da força do nosso grupo. Vamos continuar trabalhando, nosso grupo é um grupo de guerreiros. É uma pausa para consertar esses erros que não podemos cometer para quem quer ser campeão.”, completou o atacante.

