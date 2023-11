Benfica vira com gols nos acréscimos e é novo líder do Português

O Benfica conseguiu uma vitória histórica sobre o Sporting, por 2 a 1, e é o novo líder do Campeonato Português. Afinal, neste domingo (12/11) em sua casa, o Estádio da Luz, perdia por 1 a 0 até os 48 minutos do segundo tempo. Mas conseguiu virar. O Sporting saiu na frente com gol de Gyokeres, no primeiro tempo. Mas, na etapa final, João Neves, aos 48, e Tengstedt, aos 52, viraram. O Sporting, assim, perdeu a invencibilidade.

Com esta vitória sobre o grande rival lisboeta, o Benfica assume o primeiro lugar, que era do Sporting. Os dois gigantes têm 28 pontos, mas os benfiquistas estão à frente pelos quesitos de desempate. O Porto vem a seguir, com 25.

Sporting marca no fim do 1º tempo

O jogo teve o Benfica muito perigoso quando achava Rafa bem colocado. Foram dele as duas melhores chances do time no primeiro tempo: uma chutando da marca do pênalti, raspando, e outra que estourou o travessão. Mas o Sporting estava bem estruturado para o jogo aéreo na bola parada (quase marcou num escanteio) e em contra-ataques. Foi assim que fez o gol. Aos 45, Edwards avançou pela direita e lançou Gyokeres, que concluiu numa bomba pelo alto, sem chance para o goleiro Trubin.

Benfica vira com gols nos acréscimos

No segundo tempo, Gonçalo Inácio foi expulso por falta violenta. Com dez, o Sporting passou a atacar menos, mas segurando a bola sempre que possível. Tanto que terminou o jogo com quase a mesma posse de bola (52% a 48%). O Benfica, por sua vez, pressionava (14 finalizações a 7) e chegou ao gol aos 48. Num escanteio cobrado por Di Maríaque em que até o goleiro Trubim estava na área, João Neves pegou de primeira e deixou tudo igual. Aos 51, o Benfica avançou pela direita, com Aursnes que cruzou para Tengstedt marcar. O auxiliar deu impedimento. Mas, depois de quatro minutos,o VAR confirmou o gol de uma virada inacreditável.

