Santos e São Paulo não saem do zero na Vila Belmiro

Santos e São Paulo fizeram bom jogo na noite deste domingo (12/11) na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. No fim deste San-São equilibrado, 0 a 0. O Tricolor esteve melhor, mas o Peixe também trabalhou contra-ataques perigosos e o resultado foi justo.

O empate leva o São Paulo aos 46 pontos, no meio da tabela, sem chance de título e quase nenhum risco de rebaixamento. Já o Santos, com 42 pontos, está fora do Z4, mas ainda no bolo dos times que lutam para não cair.

São Paulo superior ao Santos no 1º tempo

O São Paulo esteve melhor. Michel Araújo, solto para buscar espaços, conseguiu encaixar boas jogadas ofensivas e aparecer na área. Luciano e Rato estavam eficazes. Mas quem teve a primeira chance são-paulina foi Juan, numa assistência de Luciano. Contudo, parou na defesa de João Paulo. Apesar de estar mal postado, o Santos eventualmente assustava em contra-ataques, quase sempre buscando Soteldo. E o venezuelano teve a melhor chance santista, cortando Rafinha e chutando raspando o travessão. Contudo, o São Paulo era melhor e quase foi para o intervalo em vantagem: uma cabeçada de Michel Araújo bateu em Jean Lucas e foi no travessão. Em chute de Wellington Rato, com João Paulo batido, Lucas Braga salvou. Enfim, o Santos escapou de boa no primeiro tempo.

Segundo tempo de equilíbrio

O Santos voltou melhor, passou a pressionar, sempre com Soteldo se posicionando para organizar os ataques. Mas cometia falhas defensivas. Aos sete, Wellington Rato entrou nas costas do lateral esquerdo Kevyson e cruzou para Juan tocar de biquinho para a rede. Contudo, o gol foi anulado por impedimento de milímetros de Rato. Este lance desconcentrou o Santos, que voltou a tentar se resguardar, dando possibilidade de o São Paulo reequilibrar o jogo, embora o time da casa tivesse mais posse. Nos minutos finais, Dorival fez mudanças que tornaram o time mais ofensivo. Assim, foram do São Paulo as duas últimas grandes chances. Erison escorou cruzamento de Rato por cima da trave. E David mandou uma na trave.

SANTOS 0X0 SÃO PAULO

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 12/11/2023

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 13.442

SANTOS: João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson (Inocêncio, 10’/2ºT); Tomás Rincón, Jean Lucas (Dodi, 26’/2ºT), Rodrigo Fernández e Nonato (Lucas Lima, 38’/2ºT); Maxi Silvera (Rodrigo Fernández, Intervalo) Soteldo e Marcos Leonardo (Furch, 38’/2ºT). Técnico: Marcelo Fernandes

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Nathan, 26’/2ºT), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Wellington Paulista, 41’/2ºT); Pablo Maia, Alisson (Talles Costa, 41’/2ºT), Wellington Rato e Michel Araújo (Erison, 26’/2ºT); Juan (David, 33’/2ºT) e Luciano. Técnico: Dorival Jr

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz

Cartões amarelos: Wellington Rato, Rafinha (SAO)

Cartoes vermelhos:

