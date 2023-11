Cuiabá vence o Fortaleza e assegura permanência na Série A

Em duelo direto por vaga na próxima Copa Sul-Americana, o Cuiabá venceu o Fortaleza por 2 a 1, neste domingo (12), na Arena Pantanal, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. Deyverson e Pitta anotaram para os donos da casa. Pikachu descontou.

O resultado deixa o Cuiabá com 47 pontos, assegurado na próxima edição do Brasileiro. Será a quarta temporada seguida na elite. Com 43, o Fortaleza, por sua vez, ainda corre risco na competição. Está, ao fim da jornada, na 12ª colocação.

PRIMEIRO TEMPO

Os times ainda se estudavam em campo quando, Deyverson, de cabeça, aos cinco minutos, abriu o placar para o Cuiabá. A partir daí, o Fortaleza, sem muita criatividade, passou a lançar bolas na área do Dourado. O time da casa, bem postado defensivamente, rechaçou as investidas do adversário. Ao apito final, Deyvinho recebeu a reverência da torcida local.

SEGUNDO TEMPO

O técnico Juan Pablo Vojvoda arriscou três alterações. Sua equipe passou a ser mais incisiva na frente. Pikachu teve a melhor chance ao chutar uma bola na trave. No fim, Pitta, de pênalti, ampliou. Pikachu, insistente, descontou. Mas era tarde demais para o atual vice-campeão da Sul-Americana.

CUIABÁ 2×1 FORTALEZA

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 12/11/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Alexandre, Marllon, Empereur e PK (Uendel, Intervalo); Alyson, Raniele (Filipe Augusto) e Denilson; Cafú (Sobral, 18’/2ºT), Deyverson (Pitta, 18’/2ºT) e Clayson (Lacerda, 18’/2ºT). Técnico: Antônio Oliveira.

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Pacheco (Escobar, 35’/2ºT); Welison, Calebe (Pedro Augusto, Intervalo) e Pochettino (Galhardo, 29’/2ºT); Marinho (Pikachu, Intervalo), Guilherme (Machuca, Intervalo) e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Gols: Deuverson, 5’/2ºT (1-0); Pitta, 46’/2ºT (2-0); Pikachu, 52’/2ºT (2-1)

Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luis Carlos de Franca (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (Fifa-RN)

Cartão Amarelo: Deyverson (CUI)

Cartão Vermelho:

