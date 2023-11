Hulk decide novamente, faz gol histórico, e Atlético vence o Goiás

Em partida válida pela 34ª rodada, o Atlético-MG derrotou o Goiás por 2 a 1, na Arena MRV, na noite deste domingo (12). Os gols foram marcados por Hulk e Guilherme Arana, um em cada tempo. Assim, o Galo deu um importante passo para ficar no G4 da competição e ainda sonhar com o título. No finalzinho da partida, o Esmeraldino descontou com Dodô.

Afinal, o Atlético-MG está em quinto lugar, com 57 pontos, cinco atrás do líder Palmeiras. No entanto, o Botafogo, vice com 60, tem um jogo a menos. O G4 tem ainda Grêmio e Red Bull Bragantino, ambos com 59. O time do interior paulista, porém, possui um confronto a menos, contra o Flamengo, no Rio. O Fla, aliás, fecha o G6, com 57.

O Goiás, por sua vez, é o 18°, com 35 pontos. Dessa forma, está cada vez mais perto da Série B de 2024, afinal, o Bahia, primeiro fora do Z4, tem 38. Entre eles, aparece o Cruzeiro, com 37 pontos e dois embates a menos, sendo um contra o Vasco, 15°, com 40 pontos e 33 jogos. A zona de rebaixamento tem ainda Coritiba (29) e América-MG (21), este já rebaixado.

O primeiro tempo foi muito carente de emoções. A primeira finalização veio com o Goiás, mas com Matheus Babi finalizando mal. Aos 12, p Atlético respondeu, já começando a mandar na partida. Aos 12, Hulk chutou de fora da área, mas a bola parou na defesa. Pouco depois, o centroavante arriscou novamente de longe, desta vez, em cobrança de falta.

Aos 38, quando o Atlético apertava, de fato, o Goiás, Hulk deu bom passe para Paulinho, que exigiu boa defesa de Tadeu. Praticamente na sequência, Maguinho derrubou Hulk na área. O camisa 7 não desperdiçou e marcou um gol para lá de histórico, afinal, foi o tento de número 400 dele na carreira.

A segunda etapa começou muito monótona, mas o zagueiro Igor Rabello recolocou emoção na partida sendo expulso, direto, aos 9, afinal, ele fez falta em Babi, que caminhava para ficar cara a cara com o goleiro. Dessa forma, o Atlético recuou, enquanto o Goiás, é claro, partiu para cima.

Ainda assim, no entanto, quem marcou foi o Atlético. Em cinco minutos de pressão, Hulk arrancou e arriscou de fora da área. Praticamente na sequência, o atacante tabelou com Arana, que marcou meio sem querer, com o joelho esquerdo.

Na reta final da partida, o Goiás conseguiu apertar novamente e descontou, com Dodô aproveitando rebote de Matheus Mendes em chute de João Magno. Nos acréscimos, os visitantes quase buscaram o empate, afinal, o goleiro atleticano saiu mal do gol, Palacios cabeceou por cima do arqueiro, e Maurício Lemos salvou em cima da linha.

Próximos compromissos

Como a competição agora terá Data-Fifa, as equipes ficaram duas semanas sem jogar. Assim, o Atlético só joga agora no dia 26, quando recebe o Grêmio, às 16h. Já o Goiás recebe o arquirrival do Galo, o Cruzeiro, no dia 27, às 20h. Esmeraldino e Raposa, vale lembrar, brigam contra a degola, enquanto o Alvinegro e o Tricolor Gaúcho disputam o título.

ATLÉTICO-MG x GOIÁS

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 12/11/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG Matheus Mendes; Saravia, Maurício Lemos, Igor Rabello e Guilherme Arana; Otávio, Igor Gomes (Edenilson, aos 43’/2ºT) , Rubens (Patrick, aos 43’/2ºT) e Zaracho; Paulinho (Jemerson, aos 10’/2ºT) e Hulk Técnico: Felipão

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar (Diego, aos 18’/2ºT) e Bruno Melo; William Oliveira (Julián Palacios, aos 18’/2ºT), Morelli e Raphael Guzzo (Vinicius – Intervalo); Allano, Babi e Anderson Oliveira (Dodô – Intervalo) Técnico: Armando Evangelista

Gols: Hulk, aos 38’/1ºT (1-0), Arana, aos 25’/2ºT (2-0) e Dodô, aos 43’/2ºT (2-1),

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

Árbitro VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartão Amarelo: Lucas Halter

Cartão Vermelho: Igor Rabello, aos 9’/2ºT

