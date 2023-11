Athletico segura a pressão e consegue arrancar empate do Bahia

Neste domingo (12), Bahia e Athletico Paranaense ficaram no empate em 1 a 1, pela 34ª rodada do Brasileirão, em Salvador. Na Arena Fonte Nova, o Tricolor foi mais incisivo e criou mais chances de gol, mas o Furacão soube segurar a pressão e conseguiu um gol de empate perto do fim. Aliás, o resultado acabou frustrando os donos da casa, que ficaram na 16ª colocação, com 38 pontos, apenas um a mais que o Cruzeiro, primeiro time da zona de rebaixamento. O Athletico, com 51, é o sétimo.

Primeiro tempo

Desde o começo, o Bahia esteve melhor e mais ofensivo do que o Athletico. As primeiras oportunidades começaram a surgir a partir dos 15 minutos de jogo. Thaciano obrigou Bento a fazer uma boa defesa, mas Cauly e Biel estiveram perto de marcar pelo Tricolor, errando o alvo. Luciano Juba. num chute de fora da área, também fez a bola passar muito perto do ângulo direito do goleiro athleticano. A pressão teve um chute de Cauly, defendido por Bento, como seu último grande momento na primeira etapa.

Segundo tempo

O Athletico até voltou melhor no início do segundo tempo, em disparo de Cannobio, bem defendido por Marcos Felipe. Mas o Bahia continuou melhor e Thaciano finalizou para outra boa defesa de Bento. Kanu e Cauly, em jogadas aéreas, cabecearam perto do gol. Também num lançamento na área, Thaciano perdeu grande chance. Mas o gol acabou saindo aos 28 minutos: Esquivel disputou bola com Gilberto, mas fez pênalti: na cobrança, Everaldo bateu e fez 1 a 0 Bahia. A partir de então, o Athletico foi para o tudo ou nada e conseguiu levar perigo em chute de Cannobio, que Marcos Felipe espalmou. Mas, pouco depois, o uruguaio enfim marcou: Zapelli bateu escanteio e o camisa 14 testou no canto esquerdo. E a virada só não saiu porque Marcos Felipe evitou, em bela defesa num chute de Vitor Bueno.

BAHIA 1×1 ATHLETICO-PR

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 12/11/2023 às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende, Acevedo e Thaciano (Yago Felipe, 35’/2ºT); Cauly (Ademir, 46’/2ºT), Everaldo e Biel (Rafael Ratão, 46’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

ATHLETICO-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Matheus Felipe (Thiago Andrade, 35’/2ºT); Cuello (Vitor Bueno, 11’/2ºT), Fernandinho, Hugo Moura (Christian, 11’/2ºT) e Esquivel; Canobbio, Willian (Arriagada, 35’/2ºT) e Zapelli (Daniel Martins, 45’/2ºT). Técnico: Wesley Carvalho.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelos: Kanu, Everaldo (BAH); Hugo Moura, Cacá, Canobbio, Fernandinho (CAP)

Gols: Everaldo, 28’/2ºT (1-0); Canobbio, 38’/2ºT (1-1)

