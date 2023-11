Vasco vence América-MG com gol de falta de Payet

Com brilho do camisa 10, o Vasco venceu o já rebaixado América-MG por 2 a 1, na noite deste domingo (12), em São Januário, e ganhou forças na luta contra o rebaixamento. O golaço de falta marcado por Payet nos acréscimos da partida selou o triunfo do Gigante da Colina. Antes, o artilheiro Vegetti havia aberto o placar no início do jogo. Pelo lado do Coelho, o atacante Mastriani, destaque da equipe neste Brasileirão, fez o gol de honra dos mineiros.

Dessa maneira, o Vasco chegou aos 40 pontos e subiu para 15ª posição. Além disso, o clube conquistou a terceira vitória consecutiva nesta reta final de Brasileirão e segue forte na briga pela permanência. Ao mesmo tempo, o

Por outro lado, o América-MG foi o primeiro clube a ser rebaixado nesta edição da Série A, mas vendeu caro a derrota. O clube mineiro criou chances de sair com os três pontos, mas desperdiçou as chances criadas e parou em mais uma grande atuação do goleiro Léo Jardim.

O jogo

O Vasco abriu o placar cedo com Vegetti, mas o América-MG empatou com Mastriani. O América levou perigo, especialmente pelo lado direito, com Juninho e Felipe Azevedo. Mastriani teve algumas chances, enquanto o Vasco quase fez um gol incrível com um chutão de Zé Gabriel. Assim, as equipes foram para o intervalo com o placar de 1 a 1.

O segundo tempo começou animado e nos primeiros 15 minutos, uma bola na trave para cada lado. No entanto, o Vasco demonstrou nervosismo e o América esteve melhor em campo durante a maioria do tempo. No entanto, a estrela de Payet brilhou nos acréscimos. O francês, que entrou em campo no intervalo, aproveitou uma falta sofrida por Vegetti e após uma linda cobrança, garantiu a vitória por 2 a 1.

VASCO 2×1 AMÉRICA

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 12/11/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma, aos 40′ do 2t), Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair, aos 19′ do 2t), Paulinho e Praxedes (Payet, no intervalo); Gabriel Pec (Sebastián Ferreira, aos 39′ do 2t), Vegetti e Alex Teixeira (Rossi, no intervalo). Técnico: Ramón Díaz.

AMÉRICA: Jory; Daniel Borges (Iago Maidana, aos 41′ do 2t), Júlio (Mateus Henrique, aos 41′ do 2t), Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal (Alê, aos 23′ do 2t), Martínez e Juninho; Felipe Azevedo, Mastriani (Renato Marques, aos 33′ do 2t) e Everaldo (Adyson, aos 33′ do 2t). Técnico: Diogo Giacomini (interino)

Gols: Vegetti, aos 3′ do 13t (1-0); Mastriani, aos 7′ do 1t (1-1); Payet, aos 48′ do 2t (2-1)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Tiago Augusto Kappes (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartões amarelos: Paulo Henrique (VAS); Lucas Kal (AME)

