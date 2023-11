Cruzeiro anuncia a demissão de Zé Ricardo

O Cruzeiro anunciou, neste domingo (12), a demissão do treinador Zé Ricardo. Assim, ele comandou a equipe mineira em dez jogos, com três vitórias, dois empates e cinco derrotas. Um aproveitamento, portanto, de 36,66%. Vale lembrar que ele foi contratado para o lugar do português Pepa.

O treinador não resistiu à mais uma derrota do Cruzeiro. No último sábado (11), aliás, a então equipe de Zé Ricardo perdeu para o Coritiba, virtual rebaixado, pela 34ª rodada do Brasileirão, por 1 a 0. A Raposa encerra a rodada abrindo a zona de rebaixamento, com 37 pontos, um a menos do que o Bahia, primeiro fora. O Tricolor, porém, tem dois jogos a mais: 34 a 32.

Zé Ricardo deixa o Cruzeiro junto com o auxiliar Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras. Assim, a Raposa correrá atrás de um novo treinador para as últimas seis partidas do Brasileirão. Enquanto isso, o time, que ganhou a Série B no ano passado, será comandado por Fernando Seabra, do Sub-20.

Vale lembrar que o próximo jogo da equipe mineira é contra o Fortaleza, no próximo sábado (18), fora de casa. Por fim, o time recebe o Vasco, visita o Goiás, recebe o Athletico-PR, visita o Botafogo e recebe o Palmeiras, nesta ordem.